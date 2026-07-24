Katharina Nahlik: Vorwürfe gegen Ex-Verlobten

Erst das Beziehungs-Aus mit Katharina Nahlik, und jetzt das gewaltige OP-Debakel: Dem Beauty-Doc Leonard Hochstein droht wegen schwerer Pfusch-Vorwürfe ein Gerichts-Fiasko.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In Österreich ist der 60-jährige US-Skalpell-Profi längst kein Unbekannter mehr – allerdings weniger für seine OP-Künste, sondern vor allem wegen seines turbulenten Liebeslebens! Nach der unschönen Scheidung von TV-Star Lisa Hochstein sorgte der Chirurg an der Seite einer Wiener Beauty für Dauer-Schlagzeilen. Die wunderschöne Ex-Miss-Vienna Katharina Nahlik verdrehte dem Arzt damals den Kopf.

Das Paar war sogar zweimal miteinander verlobt! Nach einer ersten On-off-Phase steckten sie sich 2024 erneut den Klunker an den Finger – doch das ganz große Happy End blieb aus. Im vergangen Jahr folgte nach wildem Beziehungs-Rodeo die endgültige Trennung von der Wiener Promi-Export-Schönheit. Doch kaum ist Katharina Nahlik aus dem Anwesen in Miami ausgezogen, brechen über den selbsternannten "Busen-Gott" ganz andere dunkle Wolken herein.

Klagewelle gegen den "Busen-Gott"

Hinter den Kulissen seiner Luxus-Praxis im Sonnenstaat Florida brodelt es nämlich gewaltig: Eine renommierte US-Anwaltskanzlei deckt den Mediziner mit einer Klagewelle ein. Gleich vier Patientinnen ziehen gegen den Promi-Chirurgen vor Gericht – der Vorwurf lautet in allen Fällen auf schwere medizinische Behandlungsfehler.

Der Ex von Katharina Nahlik gibt sich gegenüber Medien allerdings gewohnt unbeeindruckt und poltert per Nachricht, dass es sich hierbei um bloße Anschuldigungen und keine Fakten handle. Er sei vollkommen darauf vorbereitet, sich mit aller Kraft zu verteidigen, und erwarte, in allen Fällen zu gewinnen.

Verpfuschte OPs & das Drama um die "Monobrust"

Die Akten der Klägerinnen lesen sich allerdings wie ein absoluter Medizin-Horror. Die geschädigten Frauen wollten sich bei dem Skalpell-Profi eigentlich nur verschönern lassen – und wachten stattdessen mit dauerhaften Verunstaltungen und rasenden Schmerzen auf. So wollte eine Klägerin eigentlich nur eine Vergrößerung oder Straffung, woraufhin Hochstein beide Eingriffe auf einmal durchführte. Das Resultat war eine sogenannte Symmastie, bei der die Brüste in der Mitte zusammenwuchsen und eine entstellende "Monobrust" bildeten.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Eine weitere Patientin ließ sich trotz erheblicher Vorerkrankungen Bauch, Brust und Po gleichzeitig aufspritzen sowie straffen. Nach der Operation kämpfte die Frau monatelang mit schweren Infektionen, Wundheilungsstörungen und bleibenden Entstellungen am Bauch. Auch andere Betroffene klagen über schmerzhafte Kapselfieber-Kontrakturen, verpfuschte Implantate und chronische Gelenkschmerzen.

Vergleichszahlungen werfen dunkle Schatten auf den Promi-Arzt

Obwohl der Chirurg in Florida nach wie vor eine aufrechte Lizenz besitzt und seine Praxis munter weiterbetreibt, sind die Vorwürfe kein Einzelfall. Ein Blick in das offizielle Profil des Gesundheitsministeriums enthüllt, dass seit März 2023 bereits bei vier früheren Haftpflicht-Ansprüchen verdeckte Vergleichssummen von insgesamt fast einer Million US-Dollar flossen.

Nach dem endgültigen Liebes-Aus mit unserer Wiener Miss muss Hochstein nun also auch vor Gericht um seinen Ruf kämpfen. Sollten die Klägerinnen recht behalten, könnte das schillernde Image des "Busen-Gottes" endgültig zerstört sein. Für die geschädigten Frauen ist das freilich nur ein schwacher Trost, denn sie müssen sich nun weiteren schmerzhaften Korrektur-Eingriffen unterziehen.