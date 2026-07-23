Anna Netrebko: Bauchfrei in der US-Wüste

Statt im eleganten Abendkleid auf den großen Opernbühnen der Welt glänzt Diva Anna Netrebko derzeit lieber als wildes Cowgirl in Amerika – und lässt im bauchfreien Look alle staunen.

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Wer in den letzten Tagen auf eine edle Festspiel-Robe oder dramatische Blicke der Operndiva gehofft hatte, wurde auf Instagram eines Besseren belehrt. Anna Netrebko hat das Mikrofon, wie berichtet, vorübergehend an den Nagel gehängt und tourt stattdessen munter durch Amerika. Im bauchfreien, roten Top, mit ausgefransten Jeans-Hotpants und lässigen Stiefeln posiert die Ausnahmesängerin mitten in der Prärie. Wie ein echtes Cowgirl trotzt sie der Hitze im US-Südwesten und zeigt sich ihren Fans von einer extrem entspannten, herrlich unkonventionellen Seite.

Notbremse wegen Überlastung

Dass die Star-Sopranistin derzeit den Wüstensand dem Scheinwerferlicht vorzieht, kommt allerdings nicht von ungefähr. Anfang Juli zog die Diva überraschend die Notbremse und sagte wegen körperlicher sowie stimmlicher Erschöpfung kurzerhand alle anstehenden Auftritte ab. Nach einer knallharten Saison war der Akku schlichtweg leer.

Danach wurde es erst einmal still um die Sängerin, ehe sie sich mit einer emotionalen Videobotschaft direkt aus dem Urlaub bei ihren besorgten Anhängern zurückmeldete. "Ich bin nicht verschwunden, ich nehme mir nur eine Auszeit", beruhigte sie ihre Community. Nach der extrem harten Arbeit der vergangenen Monate müsse sie nun einfach ihre Batterien aufladen, um gestärkt und auch ein bisserl glücklicher auf die Bühne zurückzukehren. Bei ihren Fans trifft der wilde Cowgirl-Trip jedenfalls voll ins Schwarze: Die Community feiert die Auszeit der Sängerin stürmisch.

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Das Comeback steht schon in den Startlöchern

Allzu lange müssen Opern-Liebhaber auf ihr Idol aber zum Glück nicht mehr verzichten. Trotz des ausgiebigen Trips durch Amerika stehen die Pläne für die Rückkehr ins Rampenlicht nämlich schon felsenfest. Am Sonntag, dem 30. August, wird Anna Netrebko in der majestätischen Arena di Verona in "Aida" wieder auf der Bühne stehen. Bis dahin gilt für die Star-Sopranistin aber weiterhin die Devise: Stiefel anziehen, Sonne tanken und die leeren Akkus im US-Südwesten ordentlich aufladen!