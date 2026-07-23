Hollywood-Star Jessica Alba zurück in Tirol

Die Schauspielerin hat sich offensichtlich schockverliebt – und zwar in die Tiroler Bergwelt, wo sie sich aktuell beim legendären Stanglwirt einen extrem sportlichen Mädelsurlaub gönnt.

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Manche Orte lassen einen einfach nicht mehr los! Erst vor knapp einem Monat jettete US-Schauspielerin Jessica Alba nach Going am Wilden Kaiser, um an den World Changer Days mit Alexander Zverev teilzunehmen. Die Tiroler Gastfreundschaft hat es der 45-Jährigen aber offenbar so sehr angetan, dass sie prompt wieder eingecheckt hat. Diesmal allerdings nicht für den roten Teppich, sondern für eine private Auszeit mit ihrer besten Freundin.

Dass der Trip alles andere als ein faules Chillen am Pool wurde, verriet die Hollywood-Ikone selbst auf Instagram mit einem Augenzwinkern: "Wenn du deine beste Freundin zu einem Wellness-Urlaub überredest ... und es irgendwie zu einem vollwertigen Fitness- und Abenteuer-Retreat wird."

Jessica Alba und ihre beste Freundin genießen die Tiroler Berge. © Jessica Alba

Tennis, Wandern & ein kühles Blondes

Auf Social Media lässt die zweifache Mutter ihre rund 20 Millionen Follower hautnah am Alpen-Work-out teilhaben. Und das hatte es in sich! Die beiden Ladys zeigten sich im knackigen Sport-Outfit auf den Tennisplätzen des Luxusresorts, wo Jessica hochkonzentriert die Bälle über das Netz jagte. Danach ging es ab in die Natur: Beim Wandern und Radfahren durch die malerische Bergkulisse machten die Freundinnen eine gewohnt umwerfende Figur.

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Ganz ohne Genuss geht es bei dem Hollywood-Star aber dann doch nicht. Zur Belohnung für die geschwitzten Kilos gab es zwischendurch auch ein kühles Erfrischungsbierchen auf der Alm. Eine unbezahlbare und geniale Werbung für den Stanglwirt – knapp 70.000 Fans feierten den sportlichen Promi-Besuch bereits mit einem Like. Tirol hat eben auch für die Weltstars den ganz besonderen Erholungs-Faktor!