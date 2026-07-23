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Stanglwirt

Hollywood-Star Jessica Alba zurück in Tirol

Frau mit Sonnenbrille und Cap macht Selfie vor bergiger Waldlandschaft bei sonnigem Wetter.
© Jessica Alba
Die Schauspielerin hat sich offensichtlich schockverliebt – und zwar in die Tiroler Bergwelt, wo sie sich aktuell beim legendären Stanglwirt einen extrem sportlichen Mädelsurlaub gönnt.
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Manche Orte lassen einen einfach nicht mehr los! Erst vor knapp einem Monat jettete US-Schauspielerin Jessica Alba nach Going am Wilden Kaiser, um an den World Changer Days mit Alexander Zverev teilzunehmen. Die Tiroler Gastfreundschaft hat es der 45-Jährigen aber offenbar so sehr angetan, dass sie prompt wieder eingecheckt hat. Diesmal allerdings nicht für den roten Teppich, sondern für eine private Auszeit mit ihrer besten Freundin.

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Dass der Trip alles andere als ein faules Chillen am Pool wurde, verriet die Hollywood-Ikone selbst auf Instagram mit einem Augenzwinkern: "Wenn du deine beste Freundin zu einem Wellness-Urlaub überredest ... und es irgendwie zu einem vollwertigen Fitness- und Abenteuer-Retreat wird."

Zwei Frauen in Sportkleidung posieren vor einer grünen Berglandschaft.
Jessica Alba und ihre beste Freundin genießen die Tiroler Berge. © Jessica Alba

Tennis, Wandern & ein kühles Blondes

Auf Social Media lässt die zweifache Mutter ihre rund 20 Millionen Follower hautnah am Alpen-Work-out teilhaben. Und das hatte es in sich! Die beiden Ladys zeigten sich im knackigen Sport-Outfit auf den Tennisplätzen des Luxusresorts, wo Jessica hochkonzentriert die Bälle über das Netz jagte. Danach ging es ab in die Natur: Beim Wandern und Radfahren durch die malerische Bergkulisse machten die Freundinnen eine gewohnt umwerfende Figur.

Ganz ohne Genuss geht es bei dem Hollywood-Star aber dann doch nicht. Zur Belohnung für die geschwitzten Kilos gab es zwischendurch auch ein kühles Erfrischungsbierchen auf der Alm. Eine unbezahlbare und geniale Werbung für den Stanglwirt – knapp 70.000 Fans feierten den sportlichen Promi-Besuch bereits mit einem Like. Tirol hat eben auch für die Weltstars den ganz besonderen Erholungs-Faktor!

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