Wegen "Scream": Courtney Cox hatte Angst vor Toiletten

Die Filmreihe hat das reale Leben von Courteney Cox nachhaltig verändert. In öffentlichen Sanitäranlagen und auf Parkplätzen Ausschau nach der bekannten Horrorfigur zu halten, gehört für sie dazu.

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In der Sendung "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" gab die Schauspielerin, die in der "Scream"-Reihe die Rolle der Gale Weathers spielt, ein persönliches Geständnis ab. Sie beschrieb sich selbst als von Natur aus sehr schreckhafte Person. Die jahrelange Mitwirkung an der Reihe habe ihren Blick auf alltägliche Orte wie öffentliche Toiletten oder Parkplätze jedoch dauerhaft geprägt.

Blick unter die Kabinentüren

Da die Figur "Ghostface" ihren Opfern bekanntermaßen in besonders verletzlichen Momenten auflauert, schaut Cox in Toilettenräumen regelmäßig unter den Türen durch. Sie achtet dabei gezielt auf das Schuhwerk der bekannten Filmfigur.

Courtney Cox "Scream" © Hersteller

Angst vor den schwarzen Stiefeln

"Wenn man irgendwo auf eine Toilette geht, bin ich so... ich warte nur darauf, dass diese schwarzen Stiefel herunterkommen", erklärte die Darstellerin in der Show. Das Verhalten begründet sie mit den bekannten Szenen der Horror-Reihe, bei denen Angriffe in Toilettenkabinen stattfanden.