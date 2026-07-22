Mega-Gage für 11-jährige Tochter von Hollywood-Star

Avri Downey, die Tochter von Hollywood-Star Robert Downey Jr., steigt ins Schauspielgeschäft ein und hat ihre erste Rolle in einer Fernsehserie ergattert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Dem US-Portal TMZ liegen Vertragsunterlagen zur neuen Serie "Oswald" vor. Für einen Drehtag erhält Avri Downey, die Tochter von Superstar Robert Downey Jr. eine Gage von 1.246 US-Dollar. Der Vertrag wurde bereits im vergangenen Jahr unterzeichnet, wobei ihre Rolle als "Family Photo Kid" geführt wird. Im Vergleich dazu steht das kolportierte Gehalt ihres Vaters von 100 Millionen US-Dollar für "Avengers: Doomsday".

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Klausel für Avri Downey vorgegeben

Der Vertrag beinhaltet zudem eine Klausel, die alle Darsteller dazu verpflichtet, professionell zu bleiben und während der Produktion für keinen Skandal zu sorgen. Welches Projekt genau gemeint ist, geht aus den Unterlagen nicht vollständig hervor. Alle Anzeichen deuten jedoch auf die Disney-Show "Oswald the Lucky Rabbit" hin, bei der Jon Favreau Regie führt.

Regisseur verbindet eine lange Freundschaft

Jon Favreau © FilmMagic

Ein Engagement der Tochter passt ins Bild, da Jon Favreau ein enger Freund von Robert Downey Jr. ist und bereits bei mehreren seiner "Iron Man"-Filme Regie führte.