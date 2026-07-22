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Erste TV-Rolle

Mega-Gage für 11-jährige Tochter von Hollywood-Star

Robert Downey Jr. mit Ehefrau Susan
© Anadolu via Getty Images
Avri Downey, die Tochter von Hollywood-Star Robert Downey Jr., steigt ins Schauspielgeschäft ein und hat ihre erste Rolle in einer Fernsehserie ergattert.
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Dem US-Portal TMZ liegen Vertragsunterlagen zur neuen Serie "Oswald" vor. Für einen Drehtag erhält Avri Downey, die Tochter von Superstar Robert Downey Jr. eine Gage von 1.246 US-Dollar. Der Vertrag wurde bereits im vergangenen Jahr unterzeichnet, wobei ihre Rolle als "Family Photo Kid" geführt wird. Im Vergleich dazu steht das kolportierte Gehalt ihres Vaters von 100 Millionen US-Dollar für "Avengers: Doomsday".

Klausel für Avri Downey vorgegeben

Der Vertrag beinhaltet zudem eine Klausel, die alle Darsteller dazu verpflichtet, professionell zu bleiben und während der Produktion für keinen Skandal zu sorgen. Welches Projekt genau gemeint ist, geht aus den Unterlagen nicht vollständig hervor. Alle Anzeichen deuten jedoch auf die Disney-Show "Oswald the Lucky Rabbit" hin, bei der Jon Favreau Regie führt.

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Regisseur verbindet eine lange Freundschaft

Jon Favreau
Jon Favreau © FilmMagic

Ein Engagement der Tochter passt ins Bild, da Jon Favreau ein enger Freund von Robert Downey Jr. ist und bereits bei mehreren seiner "Iron Man"-Filme Regie führte.

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