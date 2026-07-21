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Ab 12. Dezember

Mega-Hype um ersten "Avengers: Doomsday"-Trailer

Avengers: Doomsday
© Marvel
Robert Downey Jr. als grün angezogener Bösewicht "Doctor Doom" - Auch Chris Evans, Chris Hemsworth und Florence PUgh mit an Bord von "Avengers: Doomsday"
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Seit Jahren warten Fans auf den nächsten "Avengers"-Film - jetzt gewährt ein erster Trailer eine kleine Vorschau auf das starbesetzte Mega-Spektakel aus dem Superhelden-Universum. Darin ist unter anderem US-Schauspieler Robert Downey Jr. zu sehen, der die Rolle des grün angezogenen Bösewichts "Doctor Doom" übernimmt.

"In "Avengers: Doomsday" geraten die Helden dreier Universen auf einen tödlichen Kollisionskurs und sehen sich einer existenziellen Bedrohung gegenüber, wie sie sie noch nie zuvor erlebt haben", heißt es von den Machern. Stars wie Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Channing Tatum, Ian McKellen, Tom Hiddleston und Patrick Stewart spielen ebenfalls mit. Regie führen die Brüder Anthony und Joe Russo. Mitte Dezember soll der Film in die Kinos kommen.

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