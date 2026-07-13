"Die Odyssee": Helden-Epos mit Star-Besetzung

Als Odysseus irrt Matt Damon zehn Jahre durch die Meere. Mit von der Partie sind Größen wie Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland und Robert Pattinson.

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Homers Legende von Odysseus, dem König der Insel Ithaka, ist jahrtausendealt. Sie erzählt von der zehnjährigen Irrfahrt des Königs von Ithaka, der nach dem Ende des Trojanischen Kriegs in sein Reich und zu seiner geliebten Frau Penelope zurückkehren will. Doch weil Odysseus den Meeresgott Poseidon verärgert hat, stellt ihm dieser alle möglichen Hindernisse in den Weg. Er muss es mit einem einäugigen Riesen aufnehmen, dem Gesang der Sirenen widerstehen und wird von der Nymphe Kalypso festgehalten. Unterdessen buhlen auf der Insel Ithaka Freier um die vermeintliche Witwe und um Odysseus‘ Reich. Sein Sohn Telemachos reist ihm entgegen...

Heldenepos im Kino

Diesen Stoff hat sich jetzt der renommierte Regisseur und Oscar-Preisträger Christopher Nolan (55) vorgenommen und daraus die teuerste Produktion seiner Karriere gemacht. Geschätzte 250 Millionen US-Dollar soll das Projekt verschlungen haben. Gedreht wurde nicht im Studio, sondern in Griechenland, Italien, Marokko und Schottland. "Die Odyssee" (ab 16. Juli im Kino) ist auch der erste große Spielfilm, der vollständig mit 70-mm-IMAX-Filmkameras gedreht wurde. Alles für ein möglichst authentisches Kino-Erlebnis.

"Die Odyssee" mit Matt Damon, Zendaya & Tom Holland 1 / 9 Anne Hathaway wartet als Penelope auf Odysseus' Rückkehr. © Melinda Sue Gordon / Universal Studios. All Rights Reserved. Robert Pattinson buhlt um die Hand von Penelope. © Melinda Sue Gordon/ Universal Studios. All Rights Reserved. Tom Holland in der Rolle des Telemachos. © Melinda Sue Gordon/ Universal Studios. All Rights Reserved.

Voller Einsatz von Matt Damon

Als Odysseus holte Nolan sich Matt Damon (55) ins Boot. Der nahm dafür rund 15 Kilo ab und baute mit viel Training und strenger Ernährung Muskelmasse auf. "So leicht war ich seit der Schulzeit nicht mehr", erzählte er in dem Podcast "New Heights". Auch in seinen Bart investierte er viel Zeit und ließ ihn ein ganzes Jahr lang wachsen.

Neben Damon gehört eine ganze Riege an Superstars zum "Die Odyssee"-Cast: Anne Hathaway wartet als Penelope auf seine Rückkehr, Tom Holland gibt seinen Sohn Telemachos, Lupita Nyong‘o ist als Helene und Klytaimnestra in einer Doppelrolle zu sehen, Charlize Theron will ihn als Nymphe Kalypso heiraten, Elliot Page zählt zu seinen Gefährten und Robert Pattinson buhlt um Penelope.

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"Perfekte" Zendaya

"Euphoria"-Star Zendaya (29) stellte ihre Kollegen in den Schatten, gab Matt in der "Elle" zu. Sie erhielt noch nie gehörtes Lob von Christopher Nolan, als er am Ende einer Szene sagte, sie war perfekt: "Sie hat ein 'Perfekt' bekommen? Ich habe noch nicht einmal ein 'Großartig' bekommen. Sie hat ein 'Perfekt' bekommen? Er (Tom Holland) und ich haben uns den Rest des Films darüber aufgeregt."