Anne Hathaway zeigt süßen Babybauch bei "Die Odyssee"-Premiere

Am roten Teppich in London präsentierte Anne Hathaway ihren Baby-Glow.

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Anne Hathaway sorgt derzeit nicht nur mit ihrem neuen Film für Schlagzeilen, sondern auch mit ihren glamourösen Schwangerschaftslooks. Bei der Premiere von Christopher Nolans "Die Odyssee" in London zog die Schauspielerin alle Blicke auf sich. Der Grund: Hathaway erschien hochschwanger auf dem roten Teppich – und setzte ihren Babybauch perfekt in Szene.

Die 43-Jährige strahlte in einer trägerlosen, himmelblauen Robe mit zarten floralen Details. Das elegante Kleid umspielte ihre Silhouette und rückte den Babybauch wunderschön in den Mittelpunkt. Immer wieder legte die Oscarpreisträgerin liebevoll die Hände auf ihren Bauch und posierte sichtlich glücklich für die Fotografen.

© WireImage

Roter Lippenstift und Hollywood-Glamour

Auch beim Styling setzte Hathaway auf klassischen Red-Carpet-Glamour: offene, lange Haare, funkelnde Ohrhänger und ein kräftiger roter Lippenstift machten den Look perfekt. Die Kombination aus zarter Tüllrobe und auffälligem Beauty-Akzent verlieh dem Auftritt eine Extraportion Hollywood-Diva.

Es war einer der ersten großen Premierenauftritte der Schauspielerin, seit sie ihre dritte Schwangerschaft öffentlich machte. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Shulman hat Hathaway bereits zwei Söhne: Jonathan und Jack.

© Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Bereits einen Tag zuvor hatte Anne Hathaway beim Photocall zu "Die Odyssee" in London für Begeisterung gesorgt. Dort zeigte sie sich in einem weißen Off-Shoulder-Kleid von Blumarine mit Rüschen, transparenten Ballonärmeln und fließender Silhouette. Dazu kombinierte sie kniehohe braune Wildlederstiefel, Goldschmuck und eine herzförmige Chanel-Tasche.

Auch dieser Look bewies: Hathaway hat ihre Schwangerschaftsgarderobe längst zur Fashion-Show gemacht. Ob in Weiß, Schwarz, Rot oder jetzt Himmelblau – die Schauspielerin inszeniert ihren Babybauch stilvoll, elegant und mit jeder Menge Selbstbewusstsein.

Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Samantha Morton und Mia Goth bei der Premiere © Grant Buchanan/Dave Benett/WireImage

Darum geht es in "Die Odyssee"

In Christopher Nolans neuem Film übernimmt Anne Hathaway die Rolle der Penelope, der Ehefrau von Odysseus, gespielt von Matt Damon. Die Verfilmung basiert auf Homers berühmtem Epos und erzählt die gefährliche Heimreise des Königs von Ithaka nach dem Trojanischen Krieg.

Neben Hathaway und Damon sind auch Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o und Charlize Theron Teil des hochkarätigen Casts. In Österreich startet "Die Odyssee" am 16. Juli 2026 in den Kinos.