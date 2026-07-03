Rita Ora verdreht Fans mit heißen Urlaubsgrüßen den Kopf

Sängerin Rita Ora lässt es sich aktuell in Griechenland so richtig gut gehen. Auf einer Luxusyacht vor der Küste von Mykonos genießt die 35-Jährige eine wohlverdiente Auszeit mit Freunden und schickt ihren Fans heiße Schnappschüsse, die das Netz begeistern.

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Rita Ora gönnt sich derzeit eine luxuriöse Auszeit unter der griechischen Sonne und sorgt dabei für jede Menge Aufsehen. Auf Instagram teilt die 35-Jährige heiße Urlaubsfotos, die ihre Fans ins Schwärmen bringen. Besonders ein Detail sticht sofort ins Auge: ihr stahlharter Waschbrettbauch! Topfit, braun gebrannt und bestens gelaunt präsentiert sich Rita in Bestform und sorgt mit ihren sexy Posen für reichlich Begeisterung im Netz.

Sonne, Meer und heiße Looks

Popstar Rita Ora hat den Showbiz-Alltag hinter sich gelassen und ist auf die griechische Trauminsel Mykonos gejettet. Auf Social Media versorgt die Sängerin ihre Follower nun mit beneidenswerten Urlaubsgrüßen. Auf den neuesten Fotos posiert Rita wie eine Badenixe: Auf einem Bild sieht man sie, wie sie in einem knappen schwarzen Bikini elegant auf ein Boot klettert, auf einem anderen entspannt sie sich an Bord.

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Dabei sticht besonders ein Outfit ins Auge: ein atemberaubender silberner Metallic-Bikini, der in der mediterranen Sonne glänzt. Selbstbewusst und sichtlich erholt hält sie dabei ihren extrem durchtrainierten Bauch in die Kamera. Keine Frage, die "Let You Love Me"-Interpretin ist in absoluter Topform und fühlt sich pudelwohl.

Fans sind begeistert

Die Reaktionen im Netz ließen natürlich nicht lange auf sich warten – und die Kommentarspalte explodierte förmlich. Neben unzähligen Fans zeigten sich auch prominente Kolleginnen begeistert: Topmodel Candice Swanepoel hinterließ direkt drei Herzaugen-Emojis. Auch die Community geriet ins Schwärmen. Von "Du siehst wirklich atemberaubend schön aus" bis hin zu "Du bist die heißteste Frau" reihte sich ein Kompliment an das nächste.

"Brauchte dringend eine Auszeit"

Dass Rita diese Auszeit nötig hatte, macht sie in ihrem Post mehr als deutlich. Dort schrieb sie ganz offen an ihre Fans: "Brauchte dringend eine Auszeit – Sonne, Bikinis und Musik."

Dieses Rezept zur Entspannung scheint hervorragend zu funktionieren. Wer weiß, vielleicht liefert dieser unbeschwerte Traumurlaub ja auch gleich die perfekte Inspiration für ihr kommendes, viertes Studioalbum, an dem sie laut Insidern aktuell fleißig arbeitet. Bis wir neue Musik zu hören bekommen, erfreuen wir uns aber erst einmal an weiteren heißen Urlaubsbildern.