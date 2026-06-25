Zendaya überrascht im 35-Dollar-Look auf dem roten Teppich

Haute Couture? Nicht dieses Mal. Auf der 'Spider-Man: Brand New Day'-Pressetour überraschte Zendaya mit einem Vintage-T-Shirt für gerade einmal 35 Dollar.

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Wer Zendaya auf einem roten Teppich sieht, rechnet normalerweise mit Haute Couture, Maßanfertigungen und Looks, über die die Fashion-Welt tagelang spricht. Dass sie jedes Event der 'Spider-Man: Brand New Day'-Pressetour mühelos dominiert, überrascht ohnehin niemanden mehr. Doch ausgerechnet in Paris sorgte die 29-Jährige mit einem Outfit für Aufsehen, das vergleichsweise erstaunlich günstig war.

Ein Vintage-Shirt statt Couture

© Getty Images

Für den Fototermin entschied sich die Darstellerin für ein schlichtes, übergroßes, schwarzes Vintage-T-Shirt mit einem Spider-Man-Aufdruck auf der Vorderseite. Kombiniert wurde das Shirt, natürlich, mit weißen Christian-Louboutin-Pumps. Schließlich bleibt es trotz allem ein Red Carpet. Das eigentliche Highlight war aber nicht das Styling, sondern der Preis.

Nur 35 Dollar

Zendayas langjähriger Stylist Law Roach verriet anschließend auf Instagram, dass er das Vintage-Shirt auf eBay für gerade einmal 34,99 Dollar gefunden hatte. Dazu schrieb er: "Style muss nicht immer ein Vermögen kosten." Ein Satz, der momentan erstaunlich gut zum Zeitgeist passt.

© @luxurylaw/Instagram

Luxus muss heute nicht mehr teuer sein

Denn immer mehr Stars setzen auf Vintage statt auf neue Designerstücke. Erst vor wenigen Tagen sorgte Bad Bunny für Schlagzeilen, als er bei einem Konzert in Düsseldorf eine 90er-Jahre-Adidas-Jacke eines oberösterreichischen Eisstockvereins trug. Auch hinter diesem Look steckte die Leidenschaft seines Stylisten Storm Pablo für außergewöhnliche Vintage-Fundstücke. Zendaya und Law Roach schlagen nun in eine ähnliche Kerbe. Statt immer nur auf den teuersten Look zu setzen, wird das richtige Fundstück plötzlich zum eigentlichen Luxus.

Ein neuer Red-Carpet-Trend?

Vielleicht erleben wir gerade einen spannenden Wandel. Früher ging es auf dem roten Teppich vor allem darum, welches Modehaus einen Star eingekleidet hat. Heute scheint eine andere Frage immer wichtiger zu werden: Welche Geschichte erzählt das Outfit?

Ein Vintage-Shirt für 35 Dollar kann plötzlich genauso viel Aufmerksamkeit bekommen wie eine Couture-Robe für mehrere Zehntausend Euro. Und genau das macht Mode gerade so spannend. Denn manchmal ist nicht das teuerste Outfit das beste. Sondern das, über das am nächsten Tag alle sprechen.