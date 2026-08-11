Havaianas mit Absatz: Dieser Schuhtrend ist gekommen, um zu bleiben

Flip-Flops mit Absatz spalten die Modewelt schon seit einigen Saisonen. Jetzt bekommt der Trend allerdings prominente Unterstützung: Ausgerechnet Havaianas, die wohl berühmteste Flip-Flop-Marke der Welt, bringt erstmals eigene Kitten Heels auf den Markt. Spätestens jetzt dürfte klar sein: Dieser Schuhtrend verschwindet so schnell nicht wieder.

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Vom Strand direkt in die Front Row: Kaum ein Schuh hat in den vergangenen Jahren eine derart erstaunliche Fashion-Karriere hingelegt wie der Flip-Flop. Was früher höchstens im Freibad, am Meer oder auf dem Weg zur Strandbar akzeptabel war, gehört mittlerweile ganz selbstverständlich zum Streetstyle der Modeprofis.

Und weil Fashion bekanntlich immer noch einen Schritt weitergehen muss, tragen wir Flip-Flops längst nicht mehr nur flach. Thong Heels, also Sandalen mit klassischem Zehentrenner und Absatz, sind schon seit einiger Zeit Teil der Kollektionen großer Designer und angesagter Labels.

Doch jetzt bekommt der Trend seinen vielleicht wichtigsten Ritterschlag: Havaianas steigt ein.

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Havaianas bringt erstmals Flip-Flops mit Absatz

Die brasilianische Kultmarke ist praktisch das Synonym für den klassischen Gummi-Flip-Flop. Seit Jahrzehnten steht Havaianas für flache Zehentrenner, Sommerurlaub und unkomplizierte Beach-Looks.

Bei der Copenhagen Fashion Week präsentierte die Marke nun erstmals eine Version mit Absatz. Unter dem passenden Motto "Taking New Heights" feierten die neuen Havaianas Kitten Heels während der Modewoche für Frühjahr/Sommer 2027 ihr Debüt.

Damit könnte aus einem zunächst etwas skurrilen Micro-Trend endgültig ein neuer Klassiker werden. Die neuen Modelle besitzen einen niedrigen, asymmetrischen Kitten Heel und eine auffällige Zehenkappe. Die typische Havaianas-DNA bleibt trotzdem erhalten: Auch die Absatz-Version kommt mit der charakteristischen Gummi-Sohle daher.

Erhältlich sind die Schuhe zunächst in Schwarz, Off-White und leuchtendem Grün.

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Copenhagen macht den Flip-Flop endgültig zum Fashion-Schuh

Dass ausgerechnet Kopenhagen als Bühne für das Debüt gewählt wurde, ist kein Zufall. Die dänische Hauptstadt hat wesentlich dazu beigetragen, dass Havaianas in den vergangenen Jahren wieder zum begehrten Fashion-Piece wurden.

Zwischen Oversize-Blazern, transparenten Röcken, Baggy Jeans und minimalistischen Kleidern tauchten die bunten Gummi-Sandalen immer häufiger an den Füßen der Scandi-Girls auf. Besonders rote Havaianas gehörten zuletzt zu den meistgesehenen Schuhen der Copenhagen Fashion Week. Nun folgt also die elegante Weiterentwicklung.

Warum Flip-Flop-Heels plötzlich überall sind

Eigentlich klingt die Kombination zunächst widersprüchlich: Der Flip-Flop gilt als vermutlich lässigster Schuh überhaupt, der Absatz wiederum soll einen Look eleganter machen.

Genau diese Mischung passt allerdings perfekt zum aktuellen Zeitgeist. Mode soll momentan möglichst "effortless" aussehen. Zu schick darf es nicht wirken, zu gewollt schon gar nicht.

Auch der Siegeszug der 90er- und frühen 2000er-Jahre spielt dem Trend in die Karten. Minimalistische Thong Sandals mit Absatz waren bereits damals ein Fashion-Favorit – nun erleben sie ihr nächstes großes Revival.

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Jetzt ist der Trend wohl endgültig gekommen, um zu bleiben

Natürlich sind Flip-Flop-Heels keine Erfindung von Havaianas. Designer-Versionen des Schuhs gibt es schon länger. Doch dass nun die OG-Marke des Flip-Flops selbst einen Absatz unter ihre berühmte Gummi-Sohle setzt, ist bemerkenswert.

Denn damit erreicht der Look eine neue Stufe: Was zuvor vor allem als etwas experimenteller Designer-Trend galt, wird plötzlich massentauglich.

Und wenn selbst Havaianas glaubt, dass wir unseren Flip-Flop künftig lieber ein paar Zentimeter höher tragen wollen, sollte man sich vielleicht langsam an den Gedanken gewöhnen.