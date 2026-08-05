Mode zum Dahinschmelzen: UNIQLO & Langnese launchen die süßeste Sommer-Kollektion

Cornetto auf der Brust, Calippo am Ärmel und Solero in der Handtasche: UNIQLO und Langnese verwandeln unsere liebsten Eis-Erinnerungen jetzt in modische It-Pieces. Die limitierte Kollektion bringt ab 6. August nostalgische Sommermotive auf T-Shirts und Taschen – ganz ohne klebrige Finger.

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Es gibt Kleidungsstücke, die sehen einfach zum Anbeißen aus. Bei der neuen Kooperation von UNIQLO und Langnese ist das allerdings durchaus wörtlich gemeint: Für eine limitierte UTme!-Kollektion landen einige der bekanntesten Eis-Klassiker auf T-Shirts und Tote Bags.

Damit ist endgültig geklärt, was wir in diesem Sommer tragen: Eiscreme. Schließlich schmilzt ein aufgedrucktes Cornetto auch bei 35 Grad nicht, ein Calippo hinterlässt keine Flecken und das Solero muss man ausnahmsweise nicht mit der besten Freundin teilen.

Einmal Kindheit zum Anziehen, bitte!

Die Kollektion ist von jenen Sommermomenten inspiriert, die vermutlich fast jeder kennt: barfuß zum Freibad-Kiosk laufen, vor der Eistruhe minutenlang überlegen und sich schließlich doch wieder für genau dasselbe Eis entscheiden wie immer.

UNIQLO und Langnese greifen diese Erinnerungen auf und übersetzen sie in moderne, grafische Designs. Zu sehen sind unter anderem Motive von Cornetto, Solero und Calippo. Die Shirts fühlen sich damit ein wenig wie ein modisches Fotoalbum unserer Kindheit an – nur deutlich cooler und weniger peinlich als die tatsächlichen Urlaubsfotos aus den frühen 2000er-Jahren.

© UNIQLO

Fashion feiert jetzt die Eistruhe

Passend zum anhaltenden Hype um die 1990er- und frühen 2000er-Jahre wurden die bekannten Verpackungen und Logos nicht einfach nur auf Baumwolle gedruckt. Die britische Künstlerin Amelia Buchanan durchforstete für die Entwürfe die Archive der Eismarke und kombinierte nostalgische Elemente mit modernen Collagen.

Das Ergebnis trifft genau den aktuellen Zeitgeist: Statt schlichter Logomania gibt es nun Eistruhen-Nostalgie – und die könnte kaum besser zum Sommer passen.

© UNIQLO

Von Flutschfinger bis Cucciolone

Besonders charmant: Für verschiedene europäische Länder wurden eigene Motive gestaltet. Großbritannien bekommt das Eis "Feast", Deutschland den legendären Flutschfinger und Belgien sowie die Niederlande die Rakete "Raket".

Auch lokale Eis-Lieblinge wie Piggelin aus Schweden, Cucciolone aus Italien und Big Milk aus Polen schaffen es auf die Shirts. Die Kollektion zeigt damit, dass jedes Land offenbar sein ganz eigenes Eis besitzt, bei dessen Anblick Erwachsene plötzlich wieder zu aufgeregten Achtjährigen werden.

Die Motive können auf T-Shirts für Erwachsene und Kinder sowie auf Tote Bags gedruckt werden. Ein Erwachsenen-T-Shirt kostet 19,90 Euro, ein Kinder-Shirt 12,90 Euro und die Tasche ebenfalls 19,90 Euro.

Die limitierte Kollektion ist ab dem 6. August 2026 für drei Monate in teilnehmenden UTme!-Stores in Europa sowie über den Print-on-Demand-Service von UNIQLO erhältlich. Damit kommt die süßeste Versuchung dieses Sommers ausnahmsweise nicht aus der Tiefkühltruhe, sondern direkt aus dem Kleiderschrank.