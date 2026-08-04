Trachtentrends 2026: Im Herbst tragen wir dunkle Dirndl

Bordeaux, Tannengrün, Nachtblau und dunkler Samt: Die neuen Dirndl für den Herbst zeigen sich überraschend elegant und fast ein wenig mystisch. Wer für die Wiesn oder die kommenden Trachtenfeste noch nach einem neuen Look sucht, sollte jetzt zugreifen.

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Das Oktoberfest scheint noch weit entfernt, doch für die Suche nach dem perfekten Dirndl ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Spätestens im September beginnt nicht nur in München, sondern auch in Österreich wieder die große Saison der Wiesn, Kirtage und Trachtenfeste. Und wer schon einmal wenige Tage vor dem ersten Fest versucht hat, ein Dirndl in der richtigen Größe samt passender Bluse und Schürze zu finden, weiß: Früh dran zu sein lohnt sich.

In diesem Herbst verabschiedet sich die Trachtenmode von allzu verspielten Pastelltönen. Statt Rosa, Flieder und Hellblau dominieren plötzlich satte, dunkle Farben. Bordeauxrot, Mokka, Tannengrün, rauchiges Blau und Schwarz verleihen den neuen Dirndln eine besonders edle Note. Dazu kommen Samt, Loden, Jacquard und strukturierte Stoffe, die fast an luxuriöse Herbstmode erinnern.

Die neuen Kollektionen von CocoVero x windsor., Sportalm und Krüger zeigen, wie vielseitig der dunkle Trachtentrend interpretiert werden kann.

Dunkelblau und Burgunder: CocoVero x windsor.

Die windsor. x CocoVero Capsule Collection ist ab Anfang August 2026 erhältlich © CocoVero x windsor.

Bereits zum zweiten Mal haben sich das Münchner Trachtenlabel CocoVero und die Modemarke windsor. für eine gemeinsame Capsule Collection zusammengetan. Das Ergebnis ist weniger klassischer Bierzelt-Look und mehr elegantes Herbst-Tailoring mit alpinem Einschlag.

Die windsor. x CocoVero Capsule Collection ist ab Anfang August 2026 erhältlich © CocoVero x windsor.

Im Mittelpunkt stehen tiefes Dunkelblau und elegantes Burgunderrot. Zwei Farben, die sofort hochwertig wirken und das Dirndl beinahe zu einem Abendkleid werden lassen. Verarbeitet werden unter anderem Samt, klassischer bayerischer Loden, tonale Jacquards von österreichischen und italienischen Webereien sowie edles Hirschleder. Die traditionellen Materialien treffen dabei auf klare Linien und urbane Silhouetten.

Sportalm bringt nordische Coolness in die Tracht

Dass Tracht nicht immer nur nach Alpenromantik aussehen muss, beweist Sportalm mit der neuen Kollektion "ETHNORIAN". Dafür verbindet das Kitzbüheler Label klassische Trachtenelemente mit Einflüssen aus Skandinavien, folkloristischen Mustern und der rauen Farbwelt nordischer Küstenlandschaften.

Aufwendig gearbeitete Röcke, hochwertige Materialien und spannende Texturen prägen die Kollektion © Sportalm

Mokka, Ocker und Tannengrün bilden die Basis der Kollektion. Ergänzt werden die warmen Naturfarben durch Rubinrot, Pistaziengrün sowie ein grafisches Schwarz-Weiß-Thema. Das wirkt modern, selbstbewusst und deutlich weniger lieblich als viele Trachtenkollektionen der vergangenen Jahre.

Die Dirndl zeigen sich in harmonischen Ton-in-Ton-Farbwelten © Sportalm

Typisch für die Linie ist das Spiel mit Gegensätzen: Auffällige Ethno-Muster treffen auf klare Schnitte, traditionelle Details auf moderne Silhouetten. Aufwendig gearbeitete Röcke, strukturierte Materialien und harmonische Ton-in-Ton-Kombinationen verleihen den Dirndln Tiefe, ohne überladen zu wirken.

Bei Krüger wird Tracht zum mystischen Fashion-Look

Krüger zeigt in diesem Herbst besonders deutlich, wie nah Dirndl und aktuelle Mode mittlerweile zusammengerückt sind. Die neue Kollektion setzt zwar weiterhin auf klassische Trachtenelemente, wirkt durch ihre Farben, Stoffe und Schnitte aber fast wie eine komplette Herbstgarderobe.

Im Mittelpunkt von Krüger’s „Collection” stehen hochwertige Materialien und raffinierte Texturen, die klassische Tracht mit aktuellen Fashion-Einflüssen verbinden © Krüger Dirndl

Im Mittelpunkt stehen satte Bordeaux- und Rottöne, warmes Mokka, Rost, Tannengrün und rauchiges Blau. Vor allem Samt, Leinen, Baumwolljacquard und strukturierte Wollmischungen geben den Dirndln mehr Tiefe und lassen sie deutlich luxuriöser wirken. Statt süß und verspielt geht es in dieser Saison also erwachsener, eleganter und ein wenig dramatischer zu.

: Dirndlkleider mit Puff- oder Flügelärmeln sorgen für eine moderne Eleganz © Krüger Dirndl

Auch bei den Silhouetten wird es modischer. Dirndlkleider mit Puff- oder Flügelärmeln brauchen teilweise gar keine zusätzliche Bluse mehr. Höher geschlossene Ausschnitte und lange, fließende Röcke sorgen für einen eleganten Auftritt, während neue Mieder-Rock-Kombinationen deutlich mehr Stylingfreiheit bieten. Einzelne Teile lassen sich dadurch auch abseits von Wiesn und Kirtag kombinieren.

So stylt man die dunklen Dirndl im Herbst

Bei einem auffälligen Dirndl braucht es nicht mehr viel. Filigrane Ohrringe, ein Samthaarband oder eine kleine Tasche aus Leder reichen meist völlig aus. Statt verspielter Blumenkränze passen zu den neuen dunklen Farben strengere Frisuren, weiche Wellen oder ein tiefer Dutt.

Auch beim Schuhwerk darf es etwas moderner werden. Neben klassischen Pumps funktionieren Slingbacks, Mary Janes, Loafer oder elegante Stiefeletten. Sobald die Temperaturen sinken, wird der Look mit kurzen Walkjacken, flauschigen Cardigans oder taillierten Wollblazern komplett.

Eines steht jedenfalls bereits fest: Die Trachtensaison 2026 wird dunkel. Doch statt düster wirken die neuen Dirndl vor allem luxuriös, feminin und überraschend vielseitig.