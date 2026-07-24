Adidas enthüllt neue Kollektion an Wolkenkratzer-Fassade!

Adidas hat seine neue Womenswear-Linie Originals Sport Collection mit einer spektakulären Show enthüllt: Statt über einen Laufsteg liefen die Models kurzerhand an der Fassade eines Wolkenkratzers entlang.

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Die Zeiten, in denen man sich im Gym zwischen Funktion und Style entscheiden musste, sind offiziell vorbei. Adidas beweist jetzt, dass beides geht und zwar spektakulär. Für die Präsentation der neuen Originals Sport Collection ging es hoch hinaus: Anstatt über den Catwalk zu laufen, präsentierten Models die neuen Looks in schwindelerregender Höhe an einer Wolkenkratzer-Fassade. Nervenkitzel und GNTM-Vibes inklusive.

Adidas präsentiert die neue "Originals Sport" Collection

Für die Verschmelzung von Streetwear und Activewear setzt Adidas auf starke Persönlichkeiten: Angeführt wird der Launch von der kanadischen Pop-Sängerin Tate McRae, der argentinischen Chartstürmerin Emilia Mernes und dem aufstrebenden Volleyball-Profi Harper Murray. Gemeinsam zeigen sie, worum es bei "Originals Sport" geht: stylische Looks, die jedes Workout mitmachen und danach genauso cool auf der Straße oder beim Coffee-Date funktionieren.

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Doch nicht nur die Stars sorgten für Wow-Momente. Auch die Präsentation hatte es in sich: Mitten in New York ließ Adidas die Kollektion in schwindelerregender Höhe an der Fassade eines Wolkenkratzers in Szene setzen. Nichts für schwache Nerven! Die mutige Inszenierung zeigte die neuen Pieces direkt in Action und machte den Launch zu einem echten Hingucker.

Superstar-Vibes treffen auf High-Tech

Als wichtigste Inspiration für die Kollektion diente der legendäre Adidas "Superstar"-Trainingsanzug. Die Kollektion bringt das ikonische Trefoil-Branding und die berühmten drei Streifen in Form von femininen Schnitten, expressiven Proportionen und einer neuen Farbpalette in die Gegenwart.

© Adidas

Die Linie umfasst Sport-BHs, 7/8- und Full-Length-Leggings, Tanktops, lässige Layering-Pieces und stylische Onesies[. Sie alle sind mit den besten Technologien ausgestattet, die für ein weiches Tragegefühl und atmungsaktiven Komfort sorgen.

Ein neues Zeitalter der Activewear

"Jahrelang gab es die Erwartung, dass richtiges Training an eine ganz bestimmte Uniform gebunden ist", erklärte Lisann Costello, Global VP of Sportswear & Training Partnerships bei Adidas. Mit "Originals Sport" reagiere die Marke auf den wachsenden Wunsch von Frauen, auch beim Sport ihren persönlichen Stil zu feiern, ohne dabei an Performance einzubüßen.

© Adidas

Mit der Originals Sport Collection muss sich niemand mehr verkleiden, um ins Schwitzen zu kommen. Wer sagt denn, dass man bei den Squats oder beim Pilates nicht so aussehen kann, als käme man geradewegs vom Runway? Die neuen Pieces beweisen, dass die Grenzen zwischen Fashion und Function endgültig gefallen sind.