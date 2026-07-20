Adidas wird neuer Team-Sponsor

Knalleffekt: Adidas stattet künftig das Nationalteam aus

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Der American Football Bund Österreich (AFBÖ) hat einen prominenten neuen Partner an seiner Seite. Künftig wird der Sportartikelhersteller adidas sämtliche österreichischen Nationalteams im Flag Football und Tackle Football ausstatten. Die langfristig angelegte Kooperation soll den Footballsport in Österreich weiter professionalisieren und kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt.

Bereits in wenigen Wochen steht mit der Flag-Football-Weltmeisterschaft von 13. bis 16. August in Düsseldorf das bislang größte Turnier der Sportart auf dem Programm. Erstmals werden dort auch Startplätze für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles vergeben. Österreich zählt nach starken internationalen Auftritten zuletzt zu den Nationen, die sich berechtigte Hoffnungen auf eine erfolgreiche Qualifikation machen dürfen.

AFBÖ © AFBÖ

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten die Nationalteams künftig Wettkampf-, Trainings- und Reisebekleidung sowie Accessoires von adidas. Ergänzt wird die Ausstattung durch die speziell für Football entwickelte adizero-Schuhlinie. Nach Angaben des Verbands ist der AFBÖ derzeit der erste europäische American-Football-Verband mit einer umfassenden Ausrüsterpartnerschaft mit adidas.

Umfassende Zusammenarbeit

Für den Verband geht die Zusammenarbeit jedoch weit über neue Trikots hinaus. Gemeinsam wollen beide Partner den Footballsport in Österreich langfristig stärken – vom Nachwuchs über den Breitensport bis hin zu den Nationalteams. Ziel ist es, die wachsende Popularität von Flag Football und Tackle Football weiter auszubauen und die Rahmenbedingungen für die Athletinnen und Athleten kontinuierlich zu verbessern.

"Football begeistert weltweit immer mehr Menschen und entwickelt sich mit einer unglaublichen Dynamik. Mit der bevorstehenden Olympiapremiere von Flag Football steht dem Sport ein großer Meilenstein bevor", erklärte adidas-Geschäftsführerin Marina Moguš. Man freue sich, den österreichischen Verband auf dem Weg Richtung Los Angeles 2028 zu begleiten.

Auch AFBÖ-Präsident Michael Eschlböck sieht in der Kooperation einen wichtigen Meilenstein: "Für unsere Nationalteams und den gesamten Football-Verband ist es eine besondere Auszeichnung, mit adidas als starkem weltweiten Partner die nächsten sportlichen Herausforderungen auf internationalem Level anzugehen."

Positive Worte kommen auch aus den Nationalteams. Ex-NFL-Profi Bernhard Seikovits betont, starke Partner seien ein zusätzlicher Motivationsschub für die Spielerinnen und Spieler. Flag-Football-Teamspielerin Sophie Einfalt spricht von einer "riesengroßen Ehre" und sieht die Zusammenarbeit als Beleg für die beeindruckende Entwicklung, die ihre Sportart in den vergangenen Jahren genommen hat.