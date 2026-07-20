5.000 Euro Kopfgeld: Wer kennt diesen Bankräuber?

Nach einem brutalen Banküberfall im Juni veröffentlichte die Polizei nun Lichtbilder des Verdächtigen und bittet um Hinweise.

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NÖ. Die Polizei sucht seit Juni händeringend nach einem Räuber, der im Juni eine Bank in Korneuburg überfallen hat. Die Ermittler konnten durch die Überwachungskameras Fotos von dem Verdächtigen sicherstellen und veröffentlichten diese nun. Zudem wurde für Hinweise, die zur Festnahme des Verdächtigen führen, eine Belohnung in der Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.

Die Polizei sucht nach diesem Verdächtigen: Hinweise erbeten. © LPD NÖ

Räuber flüchtete mit E-Scooter

Wie berichtet wurde am 19. Juni die Bank am Korneuburger Hauptplatz Schauplatz eines Überfalls: Ein mit einer FFP2-Maske maskierter Mann betrat gegen 14.10 Uhr die Filiale und ging zielstrebig am Empfangsschalter vorbei direkt in das Büro einer Angestellten.

Dort schloss der dunkel gekleidete Räuber die Bürotür und nötigte die Frau zur Herausgabe des im Büro-Tresor verwahrten Geldes. Dieses verstaute der rund 1,75 Meter große Täter in einer mitgebrachten Sporttasche. Danach zwang er die Mitarbeiterin, sich auf den Boden zu legen, in weiterer Folge schlug er mehrmals auf das Opfer ein. Die verletzte Frau wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei stellte diesen E-Scooter in der Nähe des Tatorts sicher. © LPD NÖ

Anschließend flüchtete der schlanke Mann, der Hochdeutsch ohne Dialekt oder Akzent sprach, mit einem E-Scooter. Wenig später wurde von den alarmierten Polizisten ein E-Scooter in der Nähe des Tatorts aufgefunden. Dieser konnte bislang keinem Besitzer zugeordnet werden und war offenbar das "Fluchtfahrzeug" des Verdächtigen. Von dem Räuber fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059 133 303 333 um Hinweise (auch anonym). Es gilt die Unschuldsvermutung.