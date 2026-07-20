Iraker (15) vergewaltigte 14-Jährige

Das Opfer wurde wochenlang sexuell missbraucht, bedroht und geschlagen.

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Wien. Die Wiener Polizei nahm nach einer Anzeige Anfang Juli aufgrund eines mutmaßlichen Sexualdelikts Ermittlungen auf. Ein 15-jähriger Iraker soll ein 14-jähriges Mädchen über mehrere Wochen hinweg mehrmals vergewaltigt haben. Zudem soll er sie immer wieder geschlagen und bedroht haben.

On-Off-Beziehung

Die Beamten konnten Sonntagfrüh um 8 Uhr über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien den Tatverdächtigen an seiner Wohnadresse im 20. Wiener Gemeindebezirk vorläufig festnehmen. "Der Jugendliche steht im Verdacht über einen längeren Zeitraum Sexualdelikte, gefährliche Drohungen sowie fortgesetzte Gewaltausübung an einem Opfer begangen zu haben", so die Polizei in einer Aussendung.

Das 14-jährige Opfer und der Tatverdächtige stehen in einem engen Bekanntschaftsverhältnis zueinander. Konkret: Die beiden Teenies haben sich bei einer Jugendreise kennengelernt. Das Opfer und der 15-Jährige waren laut Polizei in einer On-Off-Beziehung.

Nicht geständig

Der Verdächtige zeigte sich in seiner Einvernahme nicht geständig. "Es war alles einvernehmlich", so der Bursch gegenüber der Polizei. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.