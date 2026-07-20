Festnahme
Iraker (15) vergewaltigte 14-Jährige
Wien. Die Wiener Polizei nahm nach einer Anzeige Anfang Juli aufgrund eines mutmaßlichen Sexualdelikts Ermittlungen auf. Ein 15-jähriger Iraker soll ein 14-jähriges Mädchen über mehrere Wochen hinweg mehrmals vergewaltigt haben. Zudem soll er sie immer wieder geschlagen und bedroht haben.
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On-Off-Beziehung
Die Beamten konnten Sonntagfrüh um 8 Uhr über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien den Tatverdächtigen an seiner Wohnadresse im 20. Wiener Gemeindebezirk vorläufig festnehmen. "Der Jugendliche steht im Verdacht über einen längeren Zeitraum Sexualdelikte, gefährliche Drohungen sowie fortgesetzte Gewaltausübung an einem Opfer begangen zu haben", so die Polizei in einer Aussendung.
Das 14-jährige Opfer und der Tatverdächtige stehen in einem engen Bekanntschaftsverhältnis zueinander. Konkret: Die beiden Teenies haben sich bei einer Jugendreise kennengelernt. Das Opfer und der 15-Jährige waren laut Polizei in einer On-Off-Beziehung.
Nicht geständig
Der Verdächtige zeigte sich in seiner Einvernahme nicht geständig. "Es war alles einvernehmlich", so der Bursch gegenüber der Polizei. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.
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