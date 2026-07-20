40-Jähriger starb
Schafbergbad: Tod nach Hitzekollaps
Wien. Wie berichtet, hatten Mitarbeiter des Schwimmbads an der Grenze zwischen dem 17. Bezirk und Währing Donnerstagnachmittag den leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken gezogen und sofort mit einem Defibrillator reanimiert.
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Der in der Mittagshitze gegen 13.00 Uhr im Wasser kollabierte Mann wurde unter laufender Reanimation per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut Rettung hatte er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Wie nach dem Wochenende bekannt gegeben wurde, ist der Notfallpatient im Wiener AKH verstorben.
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