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40-Jähriger starb

Schafbergbad: Tod nach Hitzekollaps

Freibad mit großer blauer Wasserrutsche und mehreren Badegästen im Becken.
© PID Wien
Der etwa 40-jährige Mann war reglos im Schwimmbecken des beliebten Bades mit der großen Rutsche im Nordwesten Wiens getrieben. Er verstarb nun im Spital.
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Wien. Wie berichtet, hatten Mitarbeiter des Schwimmbads an der Grenze zwischen dem 17. Bezirk  und Währing Donnerstagnachmittag den leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken gezogen und sofort mit einem Defibrillator reanimiert.

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Der in der Mittagshitze gegen 13.00 Uhr im Wasser kollabierte Mann wurde unter laufender Reanimation per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut Rettung hatte er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Wie nach dem Wochenende bekannt gegeben wurde, ist der Notfallpatient im Wiener AKH verstorben.

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