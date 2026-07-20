Schafbergbad: Tod nach Hitzekollaps

Der etwa 40-jährige Mann war reglos im Schwimmbecken des beliebten Bades mit der großen Rutsche im Nordwesten Wiens getrieben. Er verstarb nun im Spital.

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Wien. Wie berichtet, hatten Mitarbeiter des Schwimmbads an der Grenze zwischen dem 17. Bezirk und Währing Donnerstagnachmittag den leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken gezogen und sofort mit einem Defibrillator reanimiert.

Der in der Mittagshitze gegen 13.00 Uhr im Wasser kollabierte Mann wurde unter laufender Reanimation per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut Rettung hatte er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten. Wie nach dem Wochenende bekannt gegeben wurde, ist der Notfallpatient im Wiener AKH verstorben.