Schock nach Online-Date: 24-Jährige brutal ausgeraubt

Der Räuber konnte im Zuge der Alarmfahndung gefasst werden.

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Wien. Was als harmloses Online-Date begann, wurde für eine Wienerin (24) aus dem Brennpunktbezirk Favoriten zum Albtraum: Der Mann, den sie über soziale Medien kennengelernt hatte, entpuppte sich als Räuber und überfiel sie.

Handy geortet

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 3.10 Uhr in der Friedrich-Knauer-Gasse. Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten eintrafen, wurden sie bereits von einer Passantin und dem sichtlich geschockten Opfer erwartet.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass sich die 24-Jährige zuvor über soziale Medien mit einem gleichaltrigen Mann zu einem Spaziergang verabredet hatte. Als sie anschließend den Heimweg antreten wollte, soll der Syrer sie plötzlich am Arm gepackt und zu Boden gestoßen haben. Danach soll er ihr Handy sowie Bargeld geraubt haben und geflüchtet sein.

Die Flucht des mutmaßlichen Räubers dauerte jedoch nicht lange. Mithilfe einer Ortungs-App konnte das Mobiltelefon der Frau in Wien-Margareten geortet werden. Dort trafen Polizisten schließlich auch den Tatverdächtigen an.

Der 24-jährige Syrer wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen laufen.