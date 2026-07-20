"Noch nie zuvor" – Meteorologe meldet historische Hitzewelle

ORF-Meteorologe Marcus Wadsak zieht Bilanz nach einer historischen Hitzewelle in Österreich. 33 Tage am Stück lag die Temperatur über 30 Grad – doch die Abkühlung währt nur kurz.

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Gestern hat sich das Wetter in Österreich mit Regengüssen und Gewittern umgestellt. Die neue Woche bringt uns jetzt Erfrischung. ORF-Wetter-Moderator Marcus Wadsak verweist jedoch darauf, dass die Atempause nur von kurzer Dauer ist, da die Temperaturen im Verlauf der nächsten Woche wieder stetig steigen.

Historische Hitzewelle in allen Bundesländern

ORF-Meteorologe Marcus Wadsak ordnete die vergangenen Wochen eindringlich ein: "Es war ein wahrlich, ungewöhnlich lange, heiße Wetterphase, die wir jetzt hinter uns gebracht haben." Der Startschuss fiel am 17. Juni mit 31,1 Grad in Feldkirch in Vorarlberg, ehe der Höchstwert am 29. Juni in Bad Deutsch-Altenburg in Niederösterreich mit 40,1 Grad erreicht wurde. Am 19. Juli wurden in Fürstenfeld in der Steiermark sowie in Güssing im Burgenland noch 30,9 Grad verzeichnet. Insgesamt gab es 33 heiße Tage am Stück. "Eine ähnlich lange Hitzewelle haben wir in Österreich noch nie zuvor gemessen", betonte Wadsak.

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Erneute Hitze im August angekündigt

In den nächsten Tagen zieht zunächst unbeständiges Wetter ein, am Wochenende ist jedoch schon wieder der nächste 30er in Reichweite. Der 15-Tage-Trend zeigt, dass sich in den August hinein die nächste heiße Phase aufbaut. "Es kommt noch mal sehr heiß", kündigte Wadsak an.

Aussichten für die kommenden Tage

Die Wetterprognose von "GeoSphere Austria" zeigt für Dienstag zunächst meist Sonnenschein, bevor am Nachmittag Quellwolken aufziehen und im Süden sowie über den Bergen die Schauer- und Gewitterneigung bei 22 bis 27 Grad steigt. Am Mittwoch bleibt es bei 21 bis 27 Grad überwiegend sonnig mit nur geringer Schauerneigung. Der Donnerstag bringt wechselhaftes, kühleres Wetter mit Werten zwischen 18 und 25 Grad sowie Regenschauern im Norden. Am Freitag überwiegt bei 19 bis 27 Grad wieder trockenes Wetter mit sonnigen Phasen. Am Samstag sorgt ein Zwischenhoch im Großteil des Landes für viel Sonne und Tageshöchsttemperaturen von 23 bis 29 Grad.