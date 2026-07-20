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Verkehrsfalle

Nach Unfall-Serie: Stadt bessert bei Kreuzung nach

Straßenszene mit Straßenbahn, Baustellenschildern und Verkehrszeichen auf der Hütteldorfer Straße.
© ORF Wien
Eine geänderte Vorrangregelung auf der Hütteldorfer Straße hat in den vergangenen Tagen für zahlreiche Unfälle, Beschwerden und gefährliche Situationen gesorgt - die Stadt Wien hat jetzt entsprechend reagiert.
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Seit Beginn der Bauarbeiten auf der Johnstraße im 15. Wiener Gemeindebezirk müssen Verkehrsteilnehmer höllisch aufpassen. An der Kreuzung nämlich, wo die Matthias-Schönerer-Gasse in die Flachgasse übergeht, hat der Umleitungsverkehr plötzlich Vorrang. Folglich kommt es fast täglich zu Unfällen, da zahlreiche Lenker die Änderung nicht, oder nur viel zu spät, bemerken.

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Für Anrainer ist die aktuelle Situation eine Belastungsprobe. Neben Zusammenstößen und zum Teil schweren Unfällen sorgen auch dauernde Hupkonzerte für Ärger. Besonders Fußgänger haben Probleme, sich an der unübersichtlichen Kreuzung zurechtzufinden. Denn: Weder Ampel noch Zebrastreifen helfen beim Queren der Straße. Zahlreiche Beschwerden landen deshalb bei Bezirk, Polizei und Verkehrsbehörden.

Kartenausschnitt mit Kreuzung Hütteldorfer Straße und umliegenden Geschäften in Wien.
Ein Kartenausschnitt mit der betreffenden Kreuzung. © Google Maps

Die zuständige MA 46 reagierte inzwischen mit mehreren Nachbesserungen. Zusätzliche Hinweistafeln wurden aufgestellt, Verkehrszeichen versetzt und ein Halteverbot abgesichert, damit die Schilder nicht verdeckt werden. Außerdem gilt in dem Bereich nun Tempo 30. Spätestens mit dem Ende der Baustelle auf der Johnstraße soll die vorübergehende Verkehrsregelung wieder verschwinden – bis dahin hoffen Anrainer und Verkehrsteilnehmer auf eine unfallfreie Zeit.

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