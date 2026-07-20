Blackout
Stromausfall in Liesing legt viele Haushalte lahm
In Teilen des 23. Wiener Gemeindebezirks kam es am Montag zu Unterbrechungen der Stromversorgung. Laut den Informationen der Wiener Netze trat die Störung gegen 20.32 Uhr auf. Betroffen ist vor allem das Gebiet rund um den Bahnhof Atzgersdorf, wo unter anderem die Knotzenbachgasse, Gatterederstraße, Michelfeitgasse sowie die Canavesegasse ohne Licht sind.
Warum es zu dem Ausfall gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. Auch zur voraussichtlichen Dauer der Unterbrechung können die zuständigen Stellen bislang keine genauen Angaben machen.
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Arbeiten zur Behebung laufen bereits
Die Reparaturarbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung wurden bereits eingeleitet. Die Wiener Netze kündigten an, fortlaufend zu informieren, sobald die Versorgung in den betroffenen Bereichen weitgehend wiederhergestellt ist. Für die Anrainer heißt es bis dahin abwarten.
Stromausfälle jetzt in diesen Gebieten
Die Wiener Netze veröffentlichten um 21.55 Uhr ein Update zu den Stromstörungen. Demnach dürften sich die Probleme bereits verkleinert haben. Jetzt sind unter anderem noch Teile der Knotzenbachgasse, Endresstraße, Mehlführergasse und der Khemetergasse betroffen.
Die Wiener Netze teilen auf Ihrer Homepage mit: "Wir arbeiten weiter mit Hochdruck an der Behebung der Störung und informieren Sie, sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist."
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