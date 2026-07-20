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Wir machen Sie kalt!

Zum Schmunzeln: Die Sommerkollektion der Bestattung Wien

Ein schwarz-weißer Hund liegt auf einer lila Picknickdecke mit Kreideumriss am Rasen.
© APA/BESTATTUNG WIEN
Bestattung Wien präsentiert ihre neue Sommerkollektion mit einem Augenzwinkern. Dabei zeigt sich einmal mehr, dass Humor und Nachdenklichkeit bei den Produkten nicht im Widerspruch stehen.
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Ob "Finale Position"-Picknickdecke mit Kreideumriss oder Kühltasche mit "Kühlkammer to go"-Aufdruck: Fans von schwarzem Humor können auch dieses Jahr Asche für neue Produkte des Bestattungsmuseums Wien hinlegen. Bereits im Vorjahr erhältlich war die Sonnencreme "Für echte Leichenblässe", sie ist heuer auch wieder Teil der Sommerkollektion. Mit den gewitzten Produkten will die Bestattung Wien mit einem Augenzwinkern genau den Themen begegnen, denen man sonst lieber ausweicht.

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Schwarze Kühltasche mit der Aufschrift „Kühlkammer to go“ auf lila Unterlage, eine Hand hält sie fest.
Kühltasche mit "Kühlkammer to go"-Aufdruck. © APA/BESTATTUNG WIEN
Schwarze Kosmetiktasche mit weißem Aufdruck: „So schön warst Du noch nie, dank Thanatopraxie“.
Kosmetiktasche "So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie". © APA/BESTATTUNG WIEN
Schwarzes Kühltuch mit Aufdruck „Wir machen Sie kalt“, daneben eine Trinkflasche auf einer Decke.
Kühltuch "Wir machen Sie kalt". © APA/BESTATTUNG WIEN
Eine Hand hält eine Sonnencreme-Flasche mit Skelett-Motiv und der Aufschrift „Für echte Leichenblässe“.
Der Sonnenspray "Für die echte Leichenblässe" (Lichtschutzfaktor 50). © APA/BESTATTUNG WIEN

Das Museum hat bereits in Vorjahren mit Wiener Schmäh zum Schmunzeln gebracht. Im Onlineshop der Website sind zum Beispiel eine Luftmatratze in Sargform aus alten Kollektionen oder T-Shirts mit "Ich lese, bis ich verwese"-Aufdruck erhältlich. Rechtzeitig vor der nächsten Hitzewelle gibt es nun neue Sommerprodukte. Mit dabei ist heuer wieder das Highlight aus dem Vorjahr, das Hamamtuch "Bei uns liegen Sie richtig". Erweitert wurde der Sommermerch unter anderem durch eine Kosmetiktasche mit den Worten "So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie".

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