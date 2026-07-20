Wir machen Sie kalt!
Zum Schmunzeln: Die Sommerkollektion der Bestattung Wien
Ob "Finale Position"-Picknickdecke mit Kreideumriss oder Kühltasche mit "Kühlkammer to go"-Aufdruck: Fans von schwarzem Humor können auch dieses Jahr Asche für neue Produkte des Bestattungsmuseums Wien hinlegen. Bereits im Vorjahr erhältlich war die Sonnencreme "Für echte Leichenblässe", sie ist heuer auch wieder Teil der Sommerkollektion. Mit den gewitzten Produkten will die Bestattung Wien mit einem Augenzwinkern genau den Themen begegnen, denen man sonst lieber ausweicht.
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Das Museum hat bereits in Vorjahren mit Wiener Schmäh zum Schmunzeln gebracht. Im Onlineshop der Website sind zum Beispiel eine Luftmatratze in Sargform aus alten Kollektionen oder T-Shirts mit "Ich lese, bis ich verwese"-Aufdruck erhältlich. Rechtzeitig vor der nächsten Hitzewelle gibt es nun neue Sommerprodukte. Mit dabei ist heuer wieder das Highlight aus dem Vorjahr, das Hamamtuch "Bei uns liegen Sie richtig". Erweitert wurde der Sommermerch unter anderem durch eine Kosmetiktasche mit den Worten "So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie".
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