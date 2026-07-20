WKW-Vize: "Stehen hinter Walter Ruck"

Margarete Kriz-Zwittkovits, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien, reagierte in einer Presseaussendung auf "Medienberichte über angebliche Zitate um ein Transkript einer unbestätigten und potenziell illegal angefertigten Tonaufnahme".

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Nachdem zuletzt Protokolle von Gesprächen, die der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck (ÖVP) in vertrauter Runde geführt hat, geleakt wurden, steht der Unternehmer im Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Es steht die Frage im Raum, ob der Kammerchef Einfluss auf die Vergabe von Posten und Wahl-Listenplätzen genommen hat.

Wie "Profil" berichtet, könnte Ruck die Kandidatur eines seiner Söhne für die Wien-Wahl im vergangenen Jahr ermöglicht haben. Bekanntlich hat die damalige Döblinger ÖVP-Gemeinderätin Margarete Kriz-Zwittkovits auf ein neuerliches Antreten verzichtet. Brisant: Ruck selbst soll dazu den "Befehl" erteilt haben. Somit sei der Weg für Rucks Sohn freigeworden, als ÖVP-Spitzenkandidat im 19. Wiener Gemeindebezirk anzutreten. Das Wahlergebnis ließ schlussendlich aber nicht zu, dass dieser ein Mandat erhielt.

Kriz-Zwittkovits nimmt Stellung

"Zu den Berichten über mein Nicht-Antreten kann ich festhalten, dass es dazu nie ein Gespräch mit Walter Ruck gab und dies meine freie Entscheidung war, nicht als Spitzenkandidatin zur Verfügung zu stehen. Die Kampagne gegen Walter Ruck läuft auch hier ins Leere", dementiert Kriz-Zwittkovits besagte Anschuldigungen.

Weiters unterstreicht die Obmann-Stellvertreterin des Wirtschaftsbund Wien und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Wien ihre Loyalität gegenüber dem WKW-Präsidenten: "Wir stehen hinter Walter Ruck, weil wir ihn aus jahrzehntelanger Zusammenarbeit genau kennen ... Wir wissen ja, dass Männer sich untereinander gern flapsig unterhalten – sofern das in dieser Form überhaupt stattgefunden hat. Was aber zählt ist die Realität ... Und diese Bilanz ist zehnmal stärker als es flapsige Sager in einer Männerrunde je sein könnten"