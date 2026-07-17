Wien
TV
E-Paper
Österreich

Brisanter Leak

Posten-Deals: Protokolle belasten WKW-Chef

Ein Mann im Anzug spricht am Rednerpult vor Publikum beim Wirtschaftsparlament der WKO.
© WKW / Florian Wieser
Protokolle von Gesprächen, die der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck in vertrauter Runde geführt hat, sollen dokumentieren, dass der Kammerchef auf die Vergabe von Posten und Wahl-Listenplätzen Einfluss genommen hat.
OE24 auf Google bevorzugen

Ruck soll etwa die Kandidatur eines seiner Söhne für die Wien-Wahl im vergangenen Jahr ermöglicht haben. Das berichtet das "Profil".

Die damalige Döblinger ÖVP-Gemeinderätin Margarete Kriz-Zwittkovits - die auch Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer ist - hat 2025 auf ein neuerliches Antreten verzichtet. Dadurch hätte Rucks Sohn die Möglichkeit erhalten haben, als ÖVP-Spitzenkandidat in Döbling anzutreten, heißt es. Ein Mandat gab es mangels Wahlerfolgs jedoch nicht.

Auch interessant

Kampf gegen Obdachlosigkeit! Neues "Chancenhaus" in Wien eröffnet

Salzburg schlägt Rom & Madrid: Mozartstadt zur drittbesten Stadt Europas gewählt

Nicht nur die Kicker begeistern: Das sind die Spielerfrauen der Spanier

Keine Bestätigung für Aussagen

Ruck soll dazu gemeint haben, dass Kriz-Zwittkovits einen "Befehl" erhalten habe. Diese habe daraufhin auf ein Antreten verzichtet. Zumindest soll der Kammerpräsident das so erzählt haben. Ruck selbst ließ über einen Sprecher laut den Berichten ausrichten, dass die Aussagen aus den Protokollen nicht bestätigt werden könnten.

Auch die Bestellung des früheren Wiener ÖVP-Chefs Manfred Juraczka zum zweiten Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur war offenbar Thema. Dieser Posten wird üblicherweise von der Wirtschaftskammer besetzt. Ruck soll laut den Protokollen Juraczka vorgeschlagen haben. Eine Ausschreibung gab es nicht. Sie ist laut Rathaus nicht zwingend nötig, wurde aber in früheren Jahren sehr wohl durchgeführt.

Die SPÖ war zumindest laut den Gesprächsnotizen nicht sonderlich begeistert von dem Vorschlag. "Meinst du das jetzt ernst?", soll sich Ludwig laut Ruck in einer ersten Reaktion erkundigt haben. Wer die Unterredungen mit dem WKW-Chef aufgezeichnet hat und an welchem Ort sie stattgefunden haben, werde zum Schutz der Informanten nicht verraten, hieß es.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wiener Privatklinik lud zum hochkarätigen Jubiläum

Mann schläft mit Zigarette ein - Hose angezündet

19 Millionen Euro für neue Polizeiinspektion

Wien bekommt eine neue Kunstmesse

Danone wechselt in China Manager aus

Posten-Deals: Protokolle belasten WKW-Chef

Das steckt hinter der kuriosen Elfer-Panne

Zur Traumhochzeit nach London

WM-Finale: Public Viewing mit Beach-Flair am VCBC

E-Bike-Flotte auf 600 Räder verdoppelt