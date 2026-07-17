Drinks & Fußball
WM-Finale: Public Viewing mit Beach-Flair am VCBC
Am Sonntag ist es endlich soweit der WM-Titel entscheidet sich zwischen Spanien und Argentinien. Die Entscheidung, wo man das Finale schauen soll ist vielschichtig. Zahlreiche Public Viewings locken Fußball-Fans an. So auch am Kaisermühlendamm beim legendären Vienna City Beach Club.
Bereits ab 15 Uhr sind Gäste beim "Timeout" willkommen, wo Tom Maas, Marin Zumbulev und Martin oelz für den richtigen Sommer-Sound sorgen werden. Ab 21 Uhr wird das WM-Finale dann auf der Hafen- & Barfussterrasse live übertragen. Als Zuckerl gibt es am Finaltag -20 Prozent auf alle Schlumberger-Produkte!
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