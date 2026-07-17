WM-Finale: Public Viewing mit Beach-Flair am VCBC

Wer das WM-Finale mit Sonnenuntergang, coolen Drinks und guter Musik genießen will, ist am Vienna City Beach Club goldrichtig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Sonntag ist es endlich soweit der WM-Titel entscheidet sich zwischen Spanien und Argentinien. Die Entscheidung, wo man das Finale schauen soll ist vielschichtig. Zahlreiche Public Viewings locken Fußball-Fans an. So auch am Kaisermühlendamm beim legendären Vienna City Beach Club.

Public Viewing am Vienna City Beach Club © VCBC

Bereits ab 15 Uhr sind Gäste beim "Timeout" willkommen, wo Tom Maas, Marin Zumbulev und Martin oelz für den richtigen Sommer-Sound sorgen werden. Ab 21 Uhr wird das WM-Finale dann auf der Hafen- & Barfussterrasse live übertragen. Als Zuckerl gibt es am Finaltag -20 Prozent auf alle Schlumberger-Produkte!