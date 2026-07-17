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WM-Finale: Public Viewing mit Beach-Flair am VCBC

Vienna City Beach Club
© VCBC
Wer das WM-Finale mit Sonnenuntergang, coolen Drinks und guter Musik genießen will, ist am Vienna City Beach Club goldrichtig.
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Am Sonntag ist es endlich soweit der WM-Titel entscheidet sich zwischen Spanien und Argentinien. Die Entscheidung, wo man das Finale schauen soll ist vielschichtig. Zahlreiche Public Viewings locken Fußball-Fans an. So auch am Kaisermühlendamm beim legendären Vienna City Beach Club.

Public Viewing am Vienna City Beach Club
Public Viewing am Vienna City Beach Club © VCBC

Bereits ab 15 Uhr sind Gäste beim "Timeout" willkommen, wo Tom Maas, Marin Zumbulev und Martin oelz für den richtigen Sommer-Sound sorgen werden. Ab 21 Uhr wird das WM-Finale dann auf der Hafen- & Barfussterrasse live übertragen. Als Zuckerl gibt es am Finaltag -20 Prozent auf alle Schlumberger-Produkte!

Vienna City Beach Club
Vienna City Beach Club © VCBC

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