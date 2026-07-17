Mega-WM hat schon 17 (!) Rekorde geknackt

Bei der größten WM aller Zeiten wurden vor den letzten beiden Spielen bereits einige Rekorde geknackt. Bereits 17 Bestmarken sind 2026 gefallen.

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Für viele der Rekorde ist Superstar Lionel Messi verantwortlich, aber auch sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo hat seinen Beitrag geleistet.

Messi hat jetzt die meisten WM-Spiele aller Zeiten absolviert (33), dabei mit 21 Siegen auch die bisherige Bestmarke von Miroslav Klose (17) pulverisiert. Der Superstar hatte eine Rekord-Serie mit 9 Spielen in Folge, in denen er getroffen hat und auch den Rekord der meisten WM-Tore aller Zeiten: 21! Das könnte sich aber noch ändern, denn Kylian Mbappé sitzt ihm mit 20 Treffern im Nacken. Mbappé hat aber immerhin mit 12 Toren in der K.o.-Phase eine neue Bestmarke aufgestellt.

Zurück zu Messi: Der Argentinien-Zauberer hat mit 12 Assists auch die meisten bei einer Weltmeisterschaft. Noch zwei WM-Rekorde wurden dank Messi geknackt: Er ist der älteste WM-Kicker, der einen Hattrick erzielt hat (gegen Algerien) und neben Guillermo Ochoa und Cristiano Ronaldo der einzige Spieler, der bei 6 Weltmeisterschaften dabei war.

Ronaldo & Kap Verde

Apropos Ronaldo: CR7 hat es 2026 geschafft, als erster Spieler überhaupt bei 6 WM-Turnieren zu treffen: Einzigartig! Ebenso einzigartig ist die neue Bestmarke für das kleinste Land, das bei der WM jemals ein Tor geschossen hat: Dieser Wert gehört nun Kap Verde!

Kap Verde ist auch für einen weiteren Rekord verantwortlich: Dick Advocaat ist mit 78 Jahren und 262 Tagen der älteste WM-Teamchef aller Zeiten.

Spanische Mauer

Während Argentinien die Offensiv-Rekorde pulverisiert, hat Finalgegner Spanien es geschafft als erste Mannschaft überhaupt 6 Spiele in Folge ohne Gegentor zu bleiben.

In 102 Spielen sind bereits 296 Tore gefallen, 6,6 Millionen Fans verfolgten die Spiele direkt in den Stadien: Beides wurde bislang nie erreicht. Das Azteken-Stadion in Mexiko holte sich auch einen Rekord: Erstmals überhaupt wurden Spiele von drei verschiedenen WM-Turnieren ausgetragen.

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Zwei Rekorde fehlen noch: 2026 ist die WM mit den meisten Eigentoren (13) und Joker-Treffern (51).