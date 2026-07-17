Nackt-Show mit ORF-Star Pariasek in New York

Das große WM-Finale wirft seine Schatten voraus! Das legendäre ORF-Duo Rainer Pariasek und Andi Herzog machen schon den Big Apple unsicher.

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Bevor es Messi gegen Yamal heißt, gibt's noch Rainer und Andi in New York! Pariasek und Herzog sind schon in Manhattan auf Sightseeing-Tour.

Dabei wurden auch nackte Tatsachen erspäht. Das ORF-Duo lief dem Naked Cowboy über den Weg.

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Hoffentlich haben Pariasek und Herzog ihr Gewand angelassen!

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