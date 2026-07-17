Tränen bei Schiri – ER pfeift das WM-Finale

Schiedsrichter Slavko Vincic brach in Tränen aus und umarmte tief bewegt seine Assistenten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic.

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Ein Video des Fußball-Weltverbandes FIFA zeigt den berührenden Moment, als der Referee aus Slowenien erfahren hat, dass er am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) in East Rutherford das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien pfeifen darf.

Der 46-Jährige kommt beim Turnier zum vierten Mal zum Einsatz. Zuvor pfiff er Brasilien - Marokko (1:1), Jordanien - Algerien (1:2) und im Sechzehntelfinale Mexiko - Ecuador (2:0). Das bisherige Highlight von Vincic war das Champions-League-Finale Real Madrid gegen Borussia Dortmund (2:0) im Jahr 2024.

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Die Final-Nominierung gab FIFA-Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina bei einer Besprechung mit Unparteiischen, Assistenten und Videoschiedsrichtern bekannt, die die Entscheidung alle sichtlich angespannt erwarteten. Der Italiener überreichte dann Vincic ein schwarzes Trikot mit seinem Namen.

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