Schwerer Unfall
Mopedfahrer (17) stürzte 30 Meter von Brücke: tot
Tirol. Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Donnerstagabend in Stanz bei Landeck ein junges Leben gefordert. Gegen 20:35 Uhr war ein 17-jähriger Österreicher mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Moped auf einer Gemeindestraße von Grins in Richtung Stanz unterwegs. Auf der Toblbrücke verlor der Jugendliche aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, prallte gegen das Brückengeländer und wurde darüber geschleudert.
Sturz endete tödlich
Der 17-Jährige stürzte rund 30 Meter tief in das Bachbett des Köterbachs. Anwohner, die den Unfall wahrgenommen hatten, verständigten sofort die Einsatzkräfte und leisteten bis zu deren Eintreffen Erste Hilfe. Trotz des raschen Einsatzes aller Rettungskräfte kam für den Jugendlichen jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Großeinsatz der Einsatzkräfte
Neben Rettung und Polizei standen auch ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehren aus Landeck und Stanz sowie ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die genaue Ursache, warum der Jugendliche die Kontrolle über das Motorfahrrad verlor, ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.
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