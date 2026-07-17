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Schwerer Unfall: BMW landete im Wörthersee

Ein Auto mit eingeschaltetem Licht steht nachts halb im Wasser an einem Seeufer, daneben Liegestühle.
© ÖA-TEAM BFKDO KLAGENFURT LAND
Der Lenker konnte sich selbst noch aus dem Wagen retten.
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Kärnten. Ein Verkehrsunfall hat am späten Donnerstagabend in Schiefling am Wörthersee einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung ausgelöst. Gegen 22:57 Uhr ging die Alarmierung ein, nachdem ein BMW von der L96 Wörthersee Straße abgekommen und im Wörthersee gelandet war. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Fahrzeug befanden, wurden umgehend zahlreiche Einsatzkräfte entsandt.

Lenker rettet sich selbst

Nach bisherigen Erkenntnissen durchbrach der Wagen aus noch ungeklärter Ursache einen Zaun und kam schließlich im See zum Stillstand. Der Lenker konnte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbst aus dem Fahrzeug befreien und das Ufer erreichen. Er wurde vom Roten Kreuz medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz standen neben den örtlichen Feuerwehren auch der Tauch- und Wasserdienst  sowie die Österreichische Wasserrettung. Eine Kontrolle des Gewässers ergab, dass keine Betriebsmittel aus dem Fahrzeug ausgetreten waren.

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Auto landete nach Unfall im Wörthersee © Bezirksfeuerwehrkommando Klagenf

Straße während Bergung gesperrt

Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen wurde der versunkene BMW  mithilfe eines Feuerwehrkrans aus dem Wörthersee geborgen und auf einem gesicherten Abstellplatz abgestellt. Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die L96 Wörthersee Straße vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Weshalb das Fahrzeug von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

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