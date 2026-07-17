Badeunfall
Schon wieder: Schwimmer lag tot im Wasser
NÖ. Ein Badeunfall hat am Donnerstagnachmittag in Traismauer im Bezirk St. Pölten ein tödliches Ende genommen. Ein 74-jähriger Pensionist war laut Polizei allein in der Traisen schwimmen gegangen. Gegen 17.00 Uhr wurde Alarm ausgelöst, nachdem der Mann im Bereich Oberndorf am Gebirge regungslos im Wasser treibend entdeckt worden war.
Passanten leisteten sofort Erste Hilfe
Zeugen zogen den 74-Jährigen aus dem Fluss und begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Gleichzeitig wurde die Rettungskette in Gang gesetzt.
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Der Notarzthubschrauber Christophorus 2 brachte den Niederösterreicher nach der Erstversorgung in das Universitätsklinikum St. Pölten. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag der Pensionist dort seinen schweren gesundheitlichen Folgen. Seine Tochter hatte den Mann am Donnerstagabend zudem bei der Polizei als abgängig gemeldet.
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