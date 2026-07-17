Endlich! Duschen im Citysplash haben wieder Wasser

Mehrere Wochen lang mussten Besucher im St. Pöltner Freibad Citysplash auf funktionierende Außenduschen verzichten – nach einer technischen Panne gibt es nun wieder Wasser.

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Gerade an heißen Badetagen gehört die Dusche vor dem Sprung ins Becken einfach dazu - nicht so im Citysplash in St. Pölten. Ein Defekt an der Brunnenpumpe legte die Wasserversorgung im Außenbereich gleich für mehrere Wochen lahm. Erst kam aus den Duschen nur noch ein schwacher Wasserstrahl, ehe sie ganz außer Betrieb genommen werden mussten. Nach mehreren Verzögerungen und technischen Problemen konnte die Störung jetzt endlich behoben werden. Seit Donnerstag laufen die Duschen wieder wie gewohnt.

Badespaß für die ganze Familie im Citysplash in St. Pölten. © 360 Studios

Weil die defekte Pumpe für die Bewässerung der gesamten Anlage zuständig ist, wurde auch die Liegewiese schwer in Mitleidenschaft gezogen. Vor allem die unbeschatteten Bereiche verwandelten sich während der regenarmen Wochen in trockene, gelbliche Flächen, die stellenweise eher an eine Steppenlandschaft als an ein Freibad erinnerten. Trotz dieser Mängel blieb der Gästeansturm ungebrochen - die hohen Temperaturen sorgten zum Glück für die Betreiber weiterhin für starke Besucherzahlen.

So sieht die Liegewiese im Citysplash in St. Pölten eigentlich aus. © 360 Studios

Anhaltende Trockenheit, hohe Temperaturen und vor allem ein steigender Wasserverbrauch bringen im ganzen Bundesland Schwimmbäder, Wasserspeicher und technische Anlagen an ihre Grenzen. Im konkreten Fall im Citysplash wurde die Situation eben durch die kaputte Brunnenpumpe zusätzlich verschärft.