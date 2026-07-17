Hunziker spricht schon von Hochzeit

Die Moderatorin schwebt mit Berruti auf Wolke sieben und verrät, dass sie auch den nächsten Schritt mit ihm nicht ausschließt.

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Wenn Michelle Hunziker (49) aus dem Nähkästchen plaudert, hört die Promiwelt ganz genau hin. Gegenüber dem Magazin "Vanity Fair" zeigte sich die gebürtige Schweizerin nun so verletzlich und offen wie schon lange nicht mehr.

Im Zentrum ihrer Schwärmereien steht ihr Partner, der italienische Schauspieler Giulio Berruti (41). An seiner Seite hat die stets strahlende Moderatorin offenbar ihren ganz persönlichen Ruhepol gefunden. Bei ihm fühle sie sich bedingungslos sicher und könne wunderbar schlafen – für die dreifache Mama das ultimative Indiz für die wahre Liebe. Wenn sie im Arm eines Mannes friedlich einschlafen könne, sei das für sie der Beweis, dass ihr inneres Alarmsystem endlich einmal Pause hat.

Eigentlich hatte die Moderatorin das Thema Heiraten nach zwei geschiedenen Ehen längst ad acta gelegt. Doch mittlerweile pfeift Michelle auf alte Vorsätze. Ganz nach dem altbekannten Motto "Sag niemals nie" lässt sie die Tür für eine dritte Hochzeit nun doch wieder einen Spalt weit offen. Ihr Liebster übte sich unlängst bei einem ganz besonderen Familienereignis dennoch in vornehmer Zurückhaltung. Als Michelles älteste Tochter Aurora (29) Anfang Juli auf Sizilien eine Traumhochzeit feierte, hielt sich Giulio Berruti ganz bewusst im Hintergrund. Aus purem Respekt vor der Familie verzichtete er darauf, sich bei den Feierlichkeiten ins Rampenlicht zu drängen.

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Die schmerzhafte Trennung von Eros Ramazzotti

Wer bei dieser Hochzeit freilich nicht fehlen durfte, war Auroras Vater und Michelles Ex-Mann Eros Ramazzotti. Die Ehe mit dem Schmusesänger ging zwar bereits 2009 auch offiziell zu Ende, doch der Trennungsschmerz sitzt bei der 49-Jährigen bis heute tief. Michelle erinnert sich wehmütig daran zurück, dass die beiden sich damals in einer Phase trennen mussten, in der sie sich eigentlich noch unglaublich liebten. Eine Partnerschaft genau auf ihrem Höhepunkt beenden zu müssen, sei für sie das Schlimmste gewesen, was überhaupt passieren konnte.

Aus den Augen verloren haben sich die beiden trotz des bitteren Endes aber nie. Ganz im Gegenteil: Die einstige Leidenschaft hat sich über die Jahrzehnte hinweg in eine tiefe, innige Freundschaft verwandelt. Der Sänger werde laut der Moderatorin immer einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen haben. Daraus sei mittlerweile eine Liebe ohne jeden Besitzanspruch entstanden – ein Gefühl, das für Michelle heute sogar noch viel schöner und reifer ist als damals auf dem roten Teppich.