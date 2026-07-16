Dschungel-Star: Nach Krebs-OP Herzerkrankung entdeckt

Sportreporter Jörg Dahlmann kämpft zum vierten Mal gegen Krebs. Nach zwei schweren Leber-Operationen stellten die Ärzte nun noch ein weiteres gesundheitliches Problem fest.

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Anfang Juni bekam der 67-jährige Moderator die niederschmetternde Diagnose Leberkrebs. Nachdem eine dringend benötigte Operation zunächst nicht stattfinden konnte, wandte sich Jörg Dahlmann nun auf Instagram an seine über 24.000 Fans. Er verriet, dass er in der Zwischenzeit zwei schwere Krebs-Operationen an der Mainzer Uni-Klinik hinter sich gebracht hat. Doch wie bei den Behandlungen herauskam, machten die Ärzte bei den Untersuchungen eine weitere beunruhigende Entdeckung.

© Getty Images

Leber wächst rasant nach

Bei der ersten, sechsstündigen Operation wurde der rechte, kranke Leberlappen vom linken abgetrennt. Daraufhin wuchs sein linker Leberlappen innerhalb von zehn Tagen um 263 Prozent und konnte die Aufgaben des rechten übernehmen. In einer zweiten OP wurde schließlich die rechte, vom Krebs befallene Leberhälfte herausgeschnitten. Über seinen Zustand nach den Eingriffen sagt der Sportreporter der deutschen Bild: "Ich hänge immer noch total in den Seilen und fühle mich schlapp. Für einen Mann meiner Statur ungewöhnlich lange, sagt mein Professor."

Probleme mit dem Herzen

Zusätzlich zu seiner Erschöpfung fanden die Ärzte noch eine weitere Auffälligkeit: Seine Herzkranzgefäße sind verengt. Dies kann dazu führen, dass der Herzmuskel nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird, was im schlimmsten Fall einen Herzinfarkt auslösen kann. Der Moderator erklärt dazu das weitere Vorgehen: "Ich werde jetzt eine Herzkatheteruntersuchung bekommen und eventuell Stents gesetzt kriegen. Ich erhoffe mir davon, dass ich mich dann wieder etwas fitter fühle."

Lange und schwere Krankengeschichte

Trotz der erneuten Rückschläge bleibt er jedoch positiv gestimmt: "Das Schlimmste habe ich hinter mir, weil der Tumor aus dem Körper raus ist. Ich hätte nicht geahnt, dass die Leber fähig ist, so schnell nachzuwachsen und sich zu regenerieren. Mir wurden auch anderthalb Liter Wasser aus der Lunge herausgepumpt. Ich bin froh, hier an der Mainzer Uniklinik in so guten Händen zu sein," zitiert ihn die Bild. Nach überstandenem Darmkrebs, Hautkrebs und Prostatakrebs ist dies bereits seine vierte Krebserkrankung. Auf Instagram nennt er den Grund dafür: "Mir fehlt das Reparatur-Gen bzw. das Gen, das den Körper sich gegen Krebs wehren lässt."