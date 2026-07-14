Neue Liebe für Mross-Ex Anna-Carina Woitschack?

Nach der schmerzhaften Trennung im Februar stellt Schlagerstar und "Let's Dance"-Siegerin Anna-Carina Woitschack nun in einer privaten Fragerunde unmissverständlich klar, wie es aktuell in ihrem Liebesleben aussieht.

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Seitdem die 33-Jährige im Februar das Liebes-Aus mit Daniel Böhm via Instagram verkündete – um dem enormen Mediendruck zuvorzukommen –, war es ruhig um das Privatleben der Sängerin geworden. Bei einer Fragerunde auf Instagram wollten es die Fans nun aber ganz genau wissen: Hat bereits ein neuer Mann das Herz der schönen Blondine erobert?

Anna-Carina, die erfrischend offen mit ihren Fans umgeht und auch kein Geheimnis aus ihren Beauty-Eingriffen macht, antwortete prompt und ohne Umschweife: "Nein, aktuell nicht."

Damit erstickt die einstige DSDS-Kandidatin sämtliche Liebesgerüchte und Spekulationen der letzten Wochen direkt im Keim.

Ihr Umgang mit dem Trennungsschmerz

Doch wie schafft es die Sängerin, nach einem Beziehungs-Aus so schnell wieder nach vorne zu blicken und ihre ansteckende Lebensfreude zu behalten? Auch auf diese neugierige Fan-Frage fand Anna-Carina rührende und reife Worte: "Ich glaube, ich bin einfach von Natur aus ein positiver Mensch. Natürlich tun Trennungen weh, aber ich bin auch davon überzeugt, dass jede Beziehung ihre Berechtigung und ihre Zeit hat. Aus jeder Begegnung und Beziehung nimmt man etwas mit und wächst daran."

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Das Single-Leben begreift die Musikerin derzeit nicht als Last, sondern als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung. Sie nutze die Phase intensiv, um sich selbst die nötige Aufmerksamkeit zu schenken: "Im Moment lerne ich sogar noch mehr, mir selbst Liebe zu schenken und das Alleinsein nicht als etwas Negatives zu sehen, sondern als eine wertvolle Zeit für mich. Und ich glaube, genau das macht einen auf Dauer stärker."