Lugners Ex-Flirt Marcus Anhalt mit Gewalt-Ansage

Feuchtfröhliche Szenen auf der Baleareninsel: Prinz Marcus von Anhalt sorgt im Netz mit einem exzessiven Party-Video für Aufsehen, bei dem er einer fast 30 Jahre jüngeren Reality-Show-Teilnehmerin verdächtig nahekommt, nur um dann eine Drohung auszusprechen, die bei den Fans für Kopfschütteln sorgt.

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Erst vor kurzem brodelte die Gerüchteküche gewaltig, als Protz-Prinz Marcus Anhalt und Richard Lugners Witwe Simone bei gemeinsamen Dates gesichtet wurden. Doch das Intermezzo mit der Unternehmerin ist längst Schnee von gestern. Stattdessen lässt es der 59-Jährige in seiner Luxusvilla auf Mallorca wieder so richtig krachen.

Gemeinsam mit Georgina Fleur (36) und TV-Sternchen Melissa Alicja Hofman (30) startete der Unternehmer ein feuchtfröhliches Gelage. "Georgina hat uns schon wieder so viel Alkohol gegeben, dass wir nicht mehr Herr unserer Sinne sind", lallte Marcus sichtlich benebelt in die Kamera. Kurz darauf folgten innige Knutschereien mit der fast 30 Jahre jüngeren Melissa.

"Die Nase muss ich noch brechen..."

Inmitten des feuchtfröhlichen Kuss-Exzesses leistete sich der adoptierte Prinz einen Sager, bei dem seinen Followern das Lachen im Hals stecken blieb. Mit Blick auf Melissa tönte er ungefiltert in die Kamera: "Okay, die Nase muss ich noch brechen, damit sie bei der OP kleiner wird."

Was von dem sichtlich alkoholisierten Unternehmer offenbar als verquerer, schwarzer Humor oder skurriler "Schönheits-Tipp" gemeint war, kam im Netz alles andere als gut an. Für viele Beobachter ist der Spruch ein absolutes No-Go und zeigt einmal mehr, wie grenzwertig der 59-Jährige vor laufender Kamera agiert.

Marcus Anhalt und die beiden Frauen waren sichtlich angeheitert © Instagram

Der nächste Aufreger im Sündenregister

Ob Melissa den Spruch im Alkoholrausch einfach weglachte oder die Tragweite gar nicht realisierte – die Fans sind fassungslos über so viel Taktlosigkeit. Für Prinz Marcus ist es nach seinem brutalen Schildkröten-Skandal im Jahr 2023 der nächste Beweis, dass er für Klicks und Aufmerksamkeit vor keiner Entgleisung zurückschreckt.