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Rassismus-Vorwurf

"Ching Chong Chang"-Spruch: Kiewel entschuldigt sich

Kiewel
© Getty Images
Bei der Fernsehgarten-Motto-Sendung "90er Dance Party" sorgte Moderatorin Andrea Kiewel (61) für einen großen Skandal. Ihr wird nach einer Aussage Rassismus vorgeworfen. Nun entschuldigt sie sich.
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Am vergangenen Sonntag stieg die große "90er Dance Party" im "ZDF-Fernsehgarten". In der Sendung waren auch Pokémon-Karten ein Thema. Zwei Sammlerinnen präsentierten Andrea Kiewel ihre Karten, die teilweise in anderen Sprachen gedruckt sind. Darunter befanden sich ebenfalls japanische Karten.

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Kiewel bezeichnete diese als "chinesische" und sagte anschließend lachend: "Ching Chong Chang". Dabei tat sie so, als würde sie die Karten vorlesen. Laut "t-online" sorgte die Szene in den sozialen Medien schnell für viel Aufregung.

Heftige Kritik auf Aussage

Zahlreiche Nutzer warfen Kiewel vor, die asiatischen Sprachen und Kulturen ins Lächerliche zu ziehen. Nun reagierte das ZDF auf die Kritik. Gegenüber der "Bild" erklärt eine Sprecherin: "Im ,ZDF-Fernsehgarten‘ mit dem Motto ,90er Dance Party‘ wurde der damals aufkommende Pokémon-Trend beleuchtet. Die spontan getätigte Äußerung war der Live-Situation geschuldet und keinesfalls rassistisch gemeint. Andrea Kiewel bedauert ihre Worte und entschuldigt sich dafür. Das ZDF stellt sich explizit gegen jede Form von Rassismus."

Vor allem auf Instagram und TikTok hagelte es auf die Moderatorin für den Spruch heftige Kritik. Der Pokémon-Influencer und Streamer "mr.fujicards" auf TikTok: "Was die Moderatorin dort gesagt hat, zeigt mal wieder, wie tief der Alltagsrassismus in den Medien sitzt."

Ebenfalls reagierte die TikTokerin Thi auf Kiewel-Äußerung: "Es geht darum, dass eine Sprache, die Kultur und letztendlich Menschen auf irgendwelche bedeutungslosen Laute reduziert werden." Sie setzte fort: "Aber wenn du es nicht weißt, dann hält man in dem Moment lieber die Klappe."

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