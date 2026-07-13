"Bisschen gruselig“: Kaulitz-Twins als Wachs-Figuren

Doppelter Kaulitz-Alarm in der Hauptstadt! Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36) haben im Berliner Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds ihre eigenen, detailgetreuen Abbilder enthüllt. Bei dem Treffen mit ihren künstlichen Klonen gerieten die Musiker ins Staunen – und führten sogar einen intimen Detail-Check durch.

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Die Musiker der Erfolgsband Tokio Hotel sind ab sofort im Madame Tussauds in Berlin zu bewundern. Am Montag stellten Bill und Tom Kaulitz ihre Wachsfiguren persönlich vor. Ehemann von Heidi Klum, Tom, zeigte sich sofort humorvoll: "Ich habe natürlich gehofft, vielleicht geht die eine oder andere Falte mal weg, aber es sind alle da. Also sie sehen genau aus wie wir." Frontsänger Bill gab hingegen schmunzelnd zu: "Es ist auch ein bisschen gruselig."

German musician Tom Kaulitz (L) and his twin brother Bill Kaulitz (R) from the German band 'Tokio Hotel' pose with their wax likenesses during the unveiling of their figures at Madame Tussauds wax museum in Berlin on July 12, 2026. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Intimer Tattoo-Check am Wachs-Klo

Nach dem offiziellen Vorhang-Fall nahmen die in Sachsen-Anhalt aufgewachsenen Brüder ihre Ebenbilder ganz genau unter die Lupe. Sie fuhren den Figuren durch die Haare, strichen ihnen über das Gesicht und blickten ihnen tief in die Glasaugen.

Bill Kaulitz ging bei der Kontrolle sogar noch einen Schritt weiter:

Die Prüfung: Er öffnete vor den Kameras den verzierten Overall seiner Wachsfigur.

Das Detail: Er überprüfte ganz genau, ob das echte Tattoo auf seiner Brust auch bei der Kopie originalgetreu nachgebildet wurde.

Der Look: Als Figuren tragen die Musiker ihre Outfits vom großen Jubiläumskonzert "20 Jahre durch den Monsun" im August 2025 in der Berliner Wuhlheide. Bill funkelt im rot-schwarzen Overall, Tom trägt sein lässiges schwarzes "Durch den Monsun"-Achselshirt.

The hands of German musicians Bill Kaulitz (L) and his twin brother Tom Kaulitz (R) from the German band 'Tokio Hotel' are seen with a hand of one of the wax figures as the brothers officially launch the display of their wax likenesses during the unveiling of their figures at Madame Tussauds wax museum in Berlin on July 12, 2026. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP) © APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Ein Mega-Jahr für die Kaulitz-Brüder

Streaming-Hit: Am 23. Juli erscheint auf Netflix die lang ersehnte neue Staffel ihrer Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz".

Kino-Erfolg: Aktuell leihen sie im Animations-Blockbuster "Minions & Monster" den gelben Leinwand-Helden ihre Stimmen.

TV-Sensation: Am 5. Dezember werden die Podcaster von "Kaulitz Hills" in Halle an der Saale die traditionsreiche ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass..?" moderieren.

Die Kaulitz-Twins sind derzeit wirklich überall.