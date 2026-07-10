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Konzert des Jahres

Helene Fischer: So heiß und so verliebt wird ihr Wien-Konzert

Frau im roten Glitzer-Outfit singt auf einer Bühne mit schwarzem Hintergrund.
© Thomas Zeidler
Am Samstag hält Helene Wien "Atemlos". Mit 360-Grad-Spektakel, Hitfeuerwerk, waghalsigen Flugeinlagen und einer Liebes-Show in den Armen ihres Thomas Seitel. Die Kameras laufen mit. Helene schneidet das Wien-Konzert für ihren Tourfilm mit.
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"Dieser Ausgleich und die Balance zwischen Privat- und Tourneeleben waren sehr wichtig für mich – auch, sich zurückzunehmen und Kraft zu tanken!" Nach dreijähriger Babypause startet Helene Fischer jetzt wieder durch und das mit dem größten Konzert-Spektakel des Jahres. Am Samstag feiert sie in Wien ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer bahnbrechenden 360-Grad-Show.

Großes Open-Air-Konzert in einem Stadion mit Bühne und großem Bildschirm, viele Zuschauer.
Bombast-Bühne für 25-Millionen-Euro-Show wied in der Stadion-Mitte aufgebaut. © Thomas Zeidler

Helene kommt mit 25-Millionen-Euro-Show nach Wien

Die 25 Millionen Euro teure Bombast-Bühne, von Helene liebevoll "Kleines Monster" getauft, wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel": 34 Hits, fünf heiße Kostüme, Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Cool: Das Wien-Konzert wird für den offiziellen Tourfilm mitgefilmt!

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Wahnsinn: Schon zur Eröffnung fliegt sie ein!

Eine Sängerin in rotem Outfit schwebt bei einem Konzert über dem Stadionpublikum.
Abgehoben: Helene Fischer startet Wien-Konzert mit "jetzt oder nie" und einem Flug über die Fans. © Getty Images

Schon zum Opener "Jetzt oder nie" schwebt Helene vom Stadion-Rang ein. In Folge liefert sie bei der weit über zweistündigen Hit-Party auch einen Tanz in einem Käfig („Marathon“), Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“), Hydraulik-Plattformen („Atemlos“), stadionfüllenden Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“) und einen Abflug aus dem Kicker-Oval („Phänomen“)

Helene Fischer umarmt eine Person auf einer Konzertbühne vor großem Publikum.
Publikumsnah. Bei jedem Konzert holt Helene Fischer Fans auf die Bühne. © Instagram

Das ist die Setlist von Helene Fischer:

  • Jetzt oder Nie
  • Unser Tag
  • Genau dieses Gefühl
  • Flieger
  • Hit-Medley: Hundert Prozent/Mitten im Paradies/Die Hölle morgen früh/Von hier bis unendlich/Ich will immer wieder…dieses Fieber spürn
  • Schau mal herein
  • Mit keinem Andern
  • Latin-Medley: Te Quiero, Marathon, nur mit dir, Vamos A Marte, Liebe ist ein Tanz, Viva La Vida, Dein Rhythmus
  • Fehlerfrei
  • Warum
  • Null auf 100
  • Und morgen früh küss ich dich
  • Spiele/Rausch
  • African Medley: Wir zwei/Regenbogenfarben/Wir werden eins
  • Atemlos durch die Nacht
  • An meiner Seite
  • Blitz
  • Herzbeben
  • Achterbahn
  • Zugaben:
  • Heute Nacht
  • Phänomen

Dazu gibt’s viel Fan-Nähe (Selfie-Alarm!), heiße Outfits – vom kessen roten Revue-Girl-Look bis zur schwarz-goldenen Barbarella-Rüstung – und eine Liebes-Show. Zum brandneuen Song „An meiner Seite" liefert Helene eine innige Hochseil-Akrobatik-Einlage in den starken Armen ihres Thomas Seitel. Dem Vater ihrer beiden Töchter. Kuscheln und Kuss inklusive.

Helene Fischer Thomas Seitel © Instagram

Ein Herzbeben, wie es Wien noch nie gesehen hat. Es gibt sogar noch Restkarten.

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