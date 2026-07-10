Helene Fischer: So heiß und so verliebt wird ihr Wien-Konzert

Am Samstag hält Helene Wien "Atemlos". Mit 360-Grad-Spektakel, Hitfeuerwerk, waghalsigen Flugeinlagen und einer Liebes-Show in den Armen ihres Thomas Seitel. Die Kameras laufen mit. Helene schneidet das Wien-Konzert für ihren Tourfilm mit.

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"Dieser Ausgleich und die Balance zwischen Privat- und Tourneeleben waren sehr wichtig für mich – auch, sich zurückzunehmen und Kraft zu tanken!" Nach dreijähriger Babypause startet Helene Fischer jetzt wieder durch und das mit dem größten Konzert-Spektakel des Jahres. Am Samstag feiert sie in Wien ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer bahnbrechenden 360-Grad-Show.

Bombast-Bühne für 25-Millionen-Euro-Show wied in der Stadion-Mitte aufgebaut. © Thomas Zeidler

Helene kommt mit 25-Millionen-Euro-Show nach Wien

Die 25 Millionen Euro teure Bombast-Bühne, von Helene liebevoll "Kleines Monster" getauft, wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel": 34 Hits, fünf heiße Kostüme, Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Cool: Das Wien-Konzert wird für den offiziellen Tourfilm mitgefilmt!

Wahnsinn: Schon zur Eröffnung fliegt sie ein!

Abgehoben: Helene Fischer startet Wien-Konzert mit "jetzt oder nie" und einem Flug über die Fans. © Getty Images

Schon zum Opener "Jetzt oder nie" schwebt Helene vom Stadion-Rang ein. In Folge liefert sie bei der weit über zweistündigen Hit-Party auch einen Tanz in einem Käfig („Marathon“), Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“), Hydraulik-Plattformen („Atemlos“), stadionfüllenden Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“) und einen Abflug aus dem Kicker-Oval („Phänomen“)

Publikumsnah. Bei jedem Konzert holt Helene Fischer Fans auf die Bühne. © Instagram

Das ist die Setlist von Helene Fischer:

Jetzt oder Nie

Unser Tag

Genau dieses Gefühl

Flieger

Hit-Medley: Hundert Prozent/Mitten im Paradies/Die Hölle morgen früh/Von hier bis unendlich/Ich will immer wieder…dieses Fieber spürn

Schau mal herein

Mit keinem Andern

Latin-Medley: Te Quiero, Marathon, nur mit dir, Vamos A Marte, Liebe ist ein Tanz, Viva La Vida, Dein Rhythmus

Fehlerfrei

Warum

Null auf 100

Und morgen früh küss ich dich

Spiele/Rausch

African Medley: Wir zwei/Regenbogenfarben/Wir werden eins

Atemlos durch die Nacht

An meiner Seite

Blitz

Herzbeben

Achterbahn

Zugaben:

Heute Nacht

Phänomen

Dazu gibt’s viel Fan-Nähe (Selfie-Alarm!), heiße Outfits – vom kessen roten Revue-Girl-Look bis zur schwarz-goldenen Barbarella-Rüstung – und eine Liebes-Show. Zum brandneuen Song „An meiner Seite" liefert Helene eine innige Hochseil-Akrobatik-Einlage in den starken Armen ihres Thomas Seitel. Dem Vater ihrer beiden Töchter. Kuscheln und Kuss inklusive.

Helene Fischer Thomas Seitel © Instagram

Ein Herzbeben, wie es Wien noch nie gesehen hat. Es gibt sogar noch Restkarten.