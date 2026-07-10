Konzert des Jahres
Helene Fischer: So heiß und so verliebt wird ihr Wien-Konzert
"Dieser Ausgleich und die Balance zwischen Privat- und Tourneeleben waren sehr wichtig für mich – auch, sich zurückzunehmen und Kraft zu tanken!" Nach dreijähriger Babypause startet Helene Fischer jetzt wieder durch und das mit dem größten Konzert-Spektakel des Jahres. Am Samstag feiert sie in Wien ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum mit einer bahnbrechenden 360-Grad-Show.
Helene kommt mit 25-Millionen-Euro-Show nach Wien
Die 25 Millionen Euro teure Bombast-Bühne, von Helene liebevoll "Kleines Monster" getauft, wird dabei in der Stadionmitte errichtet und liefert ein "Rundum-Glücklich-Spektakel": 34 Hits, fünf heiße Kostüme, Pyro-Overkill, 200 Kilo Konfetti und eine Liebes-Show mit ihrem Thomas Seitel. Cool: Das Wien-Konzert wird für den offiziellen Tourfilm mitgefilmt!
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Wahnsinn: Schon zur Eröffnung fliegt sie ein!
Schon zum Opener "Jetzt oder nie" schwebt Helene vom Stadion-Rang ein. In Folge liefert sie bei der weit über zweistündigen Hit-Party auch einen Tanz in einem Käfig („Marathon“), Höllenfeuer-Fontänen („Blitz“), Hydraulik-Plattformen („Atemlos“), stadionfüllenden Licht-und-Video-Overkill („Herzbeben“) und einen Abflug aus dem Kicker-Oval („Phänomen“)
Das ist die Setlist von Helene Fischer:
- Jetzt oder Nie
- Unser Tag
- Genau dieses Gefühl
- Flieger
- Hit-Medley: Hundert Prozent/Mitten im Paradies/Die Hölle morgen früh/Von hier bis unendlich/Ich will immer wieder…dieses Fieber spürn
- Schau mal herein
- Mit keinem Andern
- Latin-Medley: Te Quiero, Marathon, nur mit dir, Vamos A Marte, Liebe ist ein Tanz, Viva La Vida, Dein Rhythmus
- Fehlerfrei
- Warum
- Null auf 100
- Und morgen früh küss ich dich
- Spiele/Rausch
- African Medley: Wir zwei/Regenbogenfarben/Wir werden eins
- Atemlos durch die Nacht
- An meiner Seite
- Blitz
- Herzbeben
- Achterbahn
- Zugaben:
- Heute Nacht
- Phänomen
Dazu gibt’s viel Fan-Nähe (Selfie-Alarm!), heiße Outfits – vom kessen roten Revue-Girl-Look bis zur schwarz-goldenen Barbarella-Rüstung – und eine Liebes-Show. Zum brandneuen Song „An meiner Seite" liefert Helene eine innige Hochseil-Akrobatik-Einlage in den starken Armen ihres Thomas Seitel. Dem Vater ihrer beiden Töchter. Kuscheln und Kuss inklusive.
Ein Herzbeben, wie es Wien noch nie gesehen hat. Es gibt sogar noch Restkarten.
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