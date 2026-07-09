Micaela Schäfer: Liebes-Beichte nach 8 Monaten!

Erotikmodel Micaela Schäfer überraschte beim RTL-Sommerfest mit der Nachricht, dass sie bereits seit acht Monaten frisch vergeben ist. Gefunden habe man sich auf einer Dating-App.

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Eigentlich sollte sich das Interview auf der Berliner Party nur um das gewohnt freizügige Outfit des Reality-Stars drehen, doch dann ließ Micaela Schäfer die Liebes-Bombe platzen. Seit mehr als einem halben Jahr geht sie bereits gemeinsam mit ihrem neuen Partner durchs Leben – behielt das Liebesglück bisher aber strikt für sich. Der Weg dorthin war allerdings alles andere als leicht, denn die beiden haben sich romantisch via Dating-App gematcht.

"Im normalen Leben findet man keinen mehr", stellte das Model pragmatisch fest. Das Tindern gestaltete sich für den prominenten TV-Star jedoch als echter Hürdenlauf: Viele Nutzer glaubten schlichtweg nicht, dass die echte Micaela Schäfer im Netz nach der großen Liebe sucht, und meldeten ihren Account reihenweise als Fake-Profil.

Der große Google-Schock nach dem Match

Ihr neuer Herzbube hatte beim digitalen Flirten allerdings überhaupt keinen Schimmer, wer ihm da gerade schöne Augen machte. Er arbeitet in einer völlig anderen Branche und hatte von der nackten Berühmtheit seiner Chat-Partnerin keine Ahnung. Micaela lacht: "Der hat erst mal einen Schock bekommen, als er mich gegoogelt hat!"

Micaela Schäfer und ihr neuer Partner © RTL

Verscheucht haben ihn die freizügigen Suchergebnisse aber ganz offensichtlich nicht. Micaela schätzt an ihm besonders, dass er sein eigenes Leben führt und sich nicht ins Rampenlicht drängt. Für das Sommerfest machte der medienscheue Partner nun aber eine Ausnahme und wartete brav an der Bar, bis er sich schließlich doch zu einem kurzen Statement vor der Kamera überreden ließ: "Es fühlt sich wunderbar an, weil ich ja neben Micaela stehe."