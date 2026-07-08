Schock-Wende in der Causa Ochsenknecht

Die Verhandlungen rund um Jimi Blue Ochsenknecht gehen in die nächste Runde: Das Oberlandesgericht Innsbruck hat die außergerichtliche Einigung gekippt, weshalb sich der deutsche Promi-Sohn nun erneut in Tirol vor Gericht verantworten muss.

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Die Erleichterung war wohl nur von kurzer Dauer. Eigentlich sah es im vergangenen Jahr so aus, als ob die Justiz-Affäre rund um Jimi Blue Ochsenknecht in Österreich still und ad acta gelegt werden könnte. Am 22. August 2025 hatte das Landesgericht Innsbruck das Strafverfahren gegen den Schauspieler und Sänger mittels einer Diversion – also einer außergerichtlichen Einigung gegen Geldbuße von insgesamt 18.000 Euro beendet.

Doch die Staatsanwaltschaft Innsbruck wollte diese milde Entscheidung nicht auf sich sitzen lassen und erhob Beschwerde. Mit Erfolg: Wie das Oberlandesgericht (OLG) Innsbruck nun bekannt gab, wurde der Beschwerde der Anklagebehörde vollumfänglich Folge gegeben. Das bereits eingestellte Strafverfahren wegen des Verdachts auf schweren Betrug muss somit fortgesetzt werden.

Kein Entrinnen mehr: Zurück an den Start in Innsbruck

Für den Ochsenknecht-Spross gibt es gegen diesen Beschluss kein Entrinnen mehr: Die Entscheidung des Oberlandesgerichts ist final, es kann kein weiteres Rechtsmittel dagegen eingelegt werden. Das Verfahren ist nunmehr am Landesgericht Innsbruck fortzusetzen.

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Damit wird der Fall wieder ganz an den Anfang zurückgespult. Jimi Blue Ochsenknecht muss in naher Zukunft erneut auf der Anklagebank in Tirol Platz nehmen. Ein genauer neuer Prozesstermin steht zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest. Im Falle einer Verurteilung wegen schweren Betrugs droht dem Reality-Star im schlimmsten Fall eine empfindliche Freiheitsstrafe.

Party im Nobel-Hotel: Was ist passiert?

Hinter dem juristischen Tauziehen steckt ein handfester Skandal aus dem Tiroler Unterland. Ende 2021 feierte der Schauspieler und Sänger im bekannten Vier-Sterne-Hotel "Sonne" in Kirchberg bei Kitzbühel mit mehreren Freunden groß seinen 30. Geburtstag. Après-Ski, exquisite Suiten und edles Essen standen tagelang auf dem Programm. Bei der Abreise verweigerte die Kreditkarte des Künstlers jedoch den Dienst. Ochsenknecht versprach dem Hotelier Wilhelm Steindl hoch und heilig, den offenen Betrag umgehend zu überweisen.

Daraus wurde allerdings nichts: Trotz mehrfacher Ermahnungen, Ratenzahlungsangeboten und sogar rechtskräftigen Zivilurteilen floss jahrelang kein einziger Cent. Die Konsequenzen waren drastisch. Der Hotelchef erstattete Anzeige, woraufhin die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren einleitete und den verschuldeten Promi international zur Fahndung ausschrieb. Im Juni 2025 klickten schließlich am Hamburger Flughafen die Handschellen. Erst nach 23 Tagen in Untersuchungshaft wurde die offene Summe von exakt 13.827,30 Euro von dritter Seite beglichen, woraufhin Ochsenknecht gegen Kaution auf freien Fuß kam.