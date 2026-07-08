Nach 27 Jahren: GZSZ-Comeback für Oli.P!

Mit diesem Knalleffekt hat wohl kein Serienfan gerechnet: Nach fast drei Jahrzehnten feiert Oliver Petszokat ein spektakuläres Revival als Darsteller in der Kult-Soap.

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Das ist eine echte Sensation für alle Soap-Liebhaber der Neunziger: Wie BILD berichtet, steht Oli.P seit 8. Juli wieder für die erfolgreichste tägliche Serie des deutschen Fernsehens vor der Kamera. Gedreht wird in den UFA-Studios in Potsdam-Babelsberg sowie bei diversen Außendrehs, wobei vorerst mehrere Drehtage am Plan stehen.

Für die treue Fangemeinde schließt sich damit ein riesiger Kreis. Mit seiner Rolle als Ricky Marquardt wurde der Berliner Ende der 90er-Jahre über Nacht zum Teenie-Schwarm im gesamten deutschsprachigen Raum. Millionen Zuseher fieberten damals mit seinen Geschichten rund um das legendäre Café "Fasan", seine Freunde und das turbulente Liebesgstanzl mit Cora und Nico mit. Im Jahr 1999 kehrte Ricky der Serie schließlich den Rücken und stieg ins Auto Richtung Stuttgart – seither gilt er als absolute Kultfigur der GZSZ-Geschichte.

Das große Rätselraten: Kehrt Ricky retour oder kommt eine neue Figur?

Welchen Charakter der Sänger diesmal verkörpern wird, behält der Sender RTL vorerst noch streng für sich. Kehrt Ricky Marquardt tatsächlich nach 27 Jahren wieder nach Berlin retour, oder packt die Produktion eine komplett neue Rolle für den 47-Jährigen aus? Dieses Geheimnis dürfte in den kommenden Wochen für ordentlich Gesprächsstoff und Spekulationen in den Fanforen sorgen.

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Parallel zu seiner damaligen GZSZ-Zeit startete Oli.P eine furiose Popkarriere. Mit seiner Rap-Coverversion von Herbert Grönemeyers "Flugzeuge im Bauch" landete er einen der größten Charterfolge der späten Neunziger. Erst Anfang des Jahres staubte der Song den siebten Gold-Award ab und schrammt mittlerweile knapp an Vierfach-Platin vorbei. Weitere Hits wie "I Wish" oder "So bist du" folgten prompt.

Nostalgiewelle: Ausstrahlung im Herbst 2026

Für den Künstler selbst fühlt sich das gewohnte Set an wie eine kleine Zeitreise: Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte GZSZ-Luft zu schnuppern. Nach fast drei Jahrzehnten wieder hier zu stehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus. Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten.“

Wer den Chartstürmer von damals wieder im TV bewundern möchte, muss sich noch ein bisserl gedulden. Die frisch abgedrehten Folgen mit Oli.P werden im Herbst 2026 im Free-TV bei RTL ausgestrahlt. Ungeduldige Fans können die Episoden wie gewohnt bereits eine Woche vorab auf der Streaming-Plattform RTL+ streamen.