Simone Ballack: Mit 50 Jahren nackt im "Playboy"

Nach ihrem Dschungelcamp-Abenteuer lässt Simone Ballack jetzt alle Hüllen fallen und setzt mit ihren freizügigen Aufnahmen ein klares Zeichen für Frauen in ihrem Alter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Simone Ballack beginnt ein neues, selbstbewusstes Kapitel im Rampenlicht. Die Ex-Frau von Michael Ballack ziert das Cover der August-Ausgabe des Männermagazins "Playboy". Vor der malerischen Kulisse Portugals erfüllte sich die 50-Jährige einen langgehegten Traum. Erste Einblicke, die das Magazin vorab auf Instagram veröffentlichte, zeigen sie unter anderem in einem knappen schwarzen Bikini sowie in einem eleganten, mit Spitze verzierten blauen Badeanzug. Das passende Urteil des Magazins auf der Titelseite: "50, selbstbewusst und schön wie nie."

Kampf gegen Alters-Stereotypen und Netz-Hass

Mit den freizügigen Bildern möchte die ehemalige Dschungelcamperin vor allem mit veralteten gesellschaftlichen Rollenbildern aufräumen. Oftmals werden weibliche Körper jenseits der 20 in den Medien kritischer beäugt – ein Vorurteil, dem sie entgegentreten will. "Vielleicht ist es eine gute Botschaft für Frauen in meinem Alter: Wir fühlen uns super wohl", stellt sie in einem Begleitvideo klar.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Dass der Schritt zurück in den Fokus der Öffentlichkeit nicht nur Zuspruch bringt, ist der gelernten Hotelfachfrau bewusst. In der Vergangenheit musste sie bereits des Öfteren mit bitteren Hassnachrichten im Netz umgehen. Doch nach schweren privaten Schicksalsschlägen und Enttäuschungen im Freundeskreis hat sie gelernt, eine harte Schale zu entwickeln. Negative Kommentare prallen heute spurlos an ihr ab. Sie sei vollkommen mit sich im Reinen und betont stolz: Auch wenn nicht alles an ihr perfekt sei, fühle sie sich in ihrem Körper heute rundum wohl.

Abrechnung mit Dschungel und Ehe-Rückblick

Neben den bewegenden Momenten blickt sie im Interview auch auf ihre jüngste TV-Erfahrung im Dschungelcamp zurück. Dass sie sich aus den dortigen Reibereien weitgehend herausgehalten hat, überraschte sie im Nachhinein selbst: "Ich bin eigentlich schon jemand, der einem anderen schnell die Meinung sagt", gibt sie offen zu. Im Camp sei ihr das Drama der Mitstreiter jedoch schlichtweg gleichgültig gewesen: "Die konnten mir wirklich den Buckel runterrutschen mit ihrem ständigen Katastrophenalarm", sagt Simone Ballack in der deutschen Ausgabe des "Playboy".

Wehmut kommt hingegen auf, wenn sie über die gemeinsamen Anfänge mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Weltklasse-Fußballer Michael Ballack, spricht. Als sich das Paar kennenlernte, stand die große Karriere noch ganz am Anfang. Dass er einmal so berühmt werden würde, "hatten wir nicht auf unserer Agenda", so Ballack. Weil sie die finanziellen Möglichkeiten hatten, entschied sich das Paar früh für Kinder. Für Simone stand die Rolle als Familienmanagerin nie zur Debatte: "Wir waren ein Team. Zu Hause zu sein und auch die Umzüge alleine zu packen, war mir nie zu viel. Wir hatten eine tolle Zeit, ich wollte es gar nicht anders haben."