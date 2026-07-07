Love Is Blind: Ehe-Aus bei Moderatoren-Paar!

Ausgerechnet sie halfen anderen Singles dabei, die große Liebe im TV zu finden: Das Moderatoren-Paar Steffi Brungs und Chris Wackert hat sich nach sieben Ehejahren getrennt.

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In der Netflix-Kuppelshow "Love Is Blind: Germany" standen Steffi Brungs und Chris Wackert den Kandidaten auf der Suche nach dem Liebesglück noch als Experten zur Seite – nun ist ihre eigene Ehe Geschichte. Wie das Management des "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Moderators auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigte, haben sich die beiden 37-Jährigen getrennt. Weiterführende Details wollte Wackert nicht kommentieren.

Laut Informationen der Bild-Zeitung liegt der Entschluss, fortan getrennte Wege zu gehen, bereits rund sechs Wochen zurück. Die Entscheidung sei von der RTL-Promi-Expertin und dem Sat.1-Gesicht gemeinsam und bewusst getroffen worden. Wackert soll demnach auch schon aus dem einstigen gemeinsamen Wohnhaus in Köln ausgezogen sein. Für die Fans kommt das Aus nicht ganz überraschend: In den vergangenen Wochen tauchten die beiden vermehrt solo auf Events auf – und das jeweils ohne Ehering am Finger.

Von der Studentenparty vor die Netflix-Kamera

Die Liebesgeschichte des Paares begann im Jahr 2014, als man sich auf einer Studentenparty kennenlernte. Fünf Jahre später, im Jahr 2019, krönten sie ihre Liebe mit zwei Hochzeiten in Potsdam und auf Hawaii. Seither galten sie als unzertrennliches Power-Duo der deutschen Medienlandschaft, betrieben den gemeinsamen Podcast "TraumBar" und übernahmen schließlich die Moderation des deutschen Netflix-Ablegers von "Love Is Blind".

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Wie es nach dem privaten Ehe-Aus nun beruflich für die beiden als Moderatoren-Duo weitergeht, steht aktuell noch in den Sternen. Der Streaming-Riese Netflix ließ eine entsprechende Anfrage bisher unbeantwortet. Nachdem die zweite Staffel Anfang des Jahres über die Bildschirme flimmerte, ist eine weitere Season für das kommende Jahr bereits offiziell bestätigt. Die Dreharbeiten dafür waren für den Zeitraum von März bis Juni angesetzt – ob die beiden dort letztmals als Paar vor der Kamera standen, bleibt abzuwarten.