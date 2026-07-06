Kampf ums Überleben: Ralph Siegel seit Tagen im künstlichen Koma

Große Sorge um den Erfolgskomponisten Ralph Siegel. Der 80-Jährige wurde wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert und von den Ärzten in ein künstliches Koma versetzt.

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Der legendäre Musikproduzent Ralph Siegel wurde vor wenigen Tagen mit einer schweren Lungenentzündung in eine Klinik eingeliefert, woraufhin ihn die Ärzte aufgrund seines gesundheitlichen Zustands in ein künstliches Koma versetzten. Seit Freitag befindet sich der 80-Jährige nun in dieser Situation im Harlachinger Krankenhaus, unweit seines Hauses in Grünwald. Seine Ehefrau Laura brachte ihn nach dem plötzlichen Vorfall schnellstmöglich aus Spanien zurück nach München, um permanent an seiner Seite zu sein.

Ein neues Lokal in Spanien

Erst im Frühjahr hatte sich der Erfolgskomponist ein großes Lokal an der Costa Dorada, rund 120 Kilometer südlich von Barcelona, gekauft. Gegenüber seinem Appartement taufte er das Restaurant "Meson Bahia by Mister Eurovision Ralph Siegel" und ließ dafür sogar Weißwürste aus München einfliegen. Seine Ehefrau berichtete damals am Telefon, dass er dort sehr glücklich und einigermaßen gesund sei. Auch Siegel selbst betonte noch Ende März: "Gerade geht’s mir gut, Gott sei Dank. Es hat sich nicht verschlechtert."

Schwere Kämpfe gegen Krankheiten

Der gesundheitliche Zustand des Musikers war jedoch schon länger angeschlagen. Er leidet an Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die zu extremen Schmerzen in den Füßen und zu Gleichgewichtsstörungen führt, weshalb er nicht lange gehen oder stehen konnte. Zudem hat der Komponist in der Vergangenheit insgesamt viermal eine Krebserkrankung überwunden. Nach der ersten Diagnose von Prostatakrebs im Jahr 2007 kehrte die Krankheit in den Jahren 2010, 2023 und 2024 mit Metastasen und unfassbaren Schmerzen zurück.

Laura Siegel, Giulia Siegel und Ralph Siegel © Getty Images

Enormer Lebenswille bleibt stark

Trotz dieser Rückschläge bewies der Mann, der 1982 mit Nicole und dem Hit "Ein bisschen Frieden" den "Grand Prix Eurovision de la Chanson" gewann, immer wieder enorme Kraft. Unterstützung erhielt er dabei stets von seiner vierten Ehefrau Laura. Erst vor einem Jahr zeigte er sich noch kämpferisch und erklärte in einem Statement: "Mein Lebenswille ist wieder da. Der Vorhang geht noch lange nicht zu." Nun hofft das engste Umfeld auf eine erneute Genesung des Künstlers.