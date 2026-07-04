2027
XXL-Dschungelcamp bei RTL kommt
RTL hat beim Screenforce Festival in Düsseldorf angekündigt, das Programm für 2027 auszubauen. Davon betroffen sind die Formate "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und "Let's Dance".
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Längste Staffel geplant
Für das Dschungelcamp kündigt RTL die "längste Staffel ever" an. Wie viele Sendetage konkret geplant sind, wurde bisher nicht bekannt gegeben.
Die bisher längste Staffel lief von Freitag, 23. Jänner, bis Sonntag, 8. Februar 2026 über 17 Tage. Eine mögliche Ausweitung auf rund drei Wochen gilt als möglich.
Mehr Zeit im Camp
Für die künftigen Teilnehmer bedeutet die längere Staffel vor allem mehr Dschungelprüfungen, mehr Entbehrungen und mehr Zeit im australischen Busch.
Auch "Let's Dance" wird 2027 verlängert. Anlass ist das 20. Jubiläum der Tanzshow. Angaben zur Zahl der Liveshows machte RTL bislang nicht.
Gemeinsamer Auftritt
Die Ankündigung erfolgte beim ersten gemeinsamen Auftritt von RTL und dem neu übernommenen Sender Sky.
CCO Inga Leschek sagte: "wie kein anderer das kann", als sie erklärte, man wolle die Inhalte entsprechend groß machen.
Details folgen später
Fans beider Formate können sich auf mehr Sendezeit freuen. Die genauen Sendetage will RTL zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.
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