Schlager-Legende Jürgen Drews hat nur Mini-Rente

Joelina Drews spricht in einem Podcast über die finanzielle Situation ihres Vaters. Dabei äußert sie sich auch zur Höhe seiner gesetzlichen Rente.

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Im Podcast "Drews Cordalis Petry – Kids-Club" sprechen Joelina Drews, Lucas Cordalis und Achim Petry über Geld und Altersvorsorge. Dabei geht es auch um die finanzielle Situation von Jürgen Drews.

Joelina Drews, und ihr Vater Juergen Drews. © Getty Images

Altersvorsorge im Fokus

Lucas Cordalis sagt: "Unsere Karriere kann morgen zu Ende sein. Und dann kommt keiner, der dich rettet. Das muss man auch immer wissen."

Achim Petry bezeichnet die Rente für Musiker als "ein heikles Thema", da sie meist nicht in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen. Joelina Drews erklärt, "Selber vorsorgen" sei deshalb die Devise.

Schätzung zur Rente

Joelina Drews sagt, von der gesetzlichen Rente könne man "mit Sicherheit im Alter nicht gut leben". Das sehe sie an ihrem Vater Jürgen, der ihrer Aussage nach erst spät begonnen habe, in die staatliche Altersvorsorge einzuzahlen.

Zur Höhe der Rente erklärt sie ausdrücklich, dass sie diese nicht genau kenne. "Lass es 200, 300 Euro sein", mutmaßt die 30-Jährige. Sie ergänzt: "Davon kann man heutzutage in Deutschland nicht mehr leben."

Finanziell abgesichert

Trotzdem müsse sich Jürgen Drews finanziell heute keine Sorgen machen. Achim Petry sagt: "Er hat ja zusätzliche Quellen."

Joelina Drews stimmt zu und erklärt: "Mein Papa hat sehr, sehr gut für sein Alter vorgesorgt." Außerdem sagt sie: "Meine Eltern nagen nicht am Hungertuch, denen geht es gut."