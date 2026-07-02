Florian Silbereisen verrät sein geheimes Ritual vor der Show

Am vergangenen Wochenende begeisterte Florian Silbereisen die Schlagerfans beim großen Open Air in Kitzbühel. Nun lüftet der Entertainer das Geheimnis um sein ganz spezielles Vorbereitungsritual.

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Florian Silbereisen zeigte sich am Samstag beim Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel gewohnt professionell, top vorbereitet und bester Laune. Um eine solche Leistung abzuliefern, braucht der 44-Jährige neben Talent vor allem Disziplin und innere Ausgeglichenheit. Wie er der "Abendzeitung München" anvertraute, folgt er vor jeder Sendung einem strengen Ablauf. Nach der letzten Probe isst er eine Kleinigkeit, bevor er sich gegen 18 Uhr für eine Stunde schlafen legt. Um 19 Uhr kommt die Maskenbildnerin Sylvia, damit er rund zwanzig Minuten später ordentlich aussieht.

Ritual beim Schlagerbooom Open Air

Um nach dem Nickerchen wieder hochzufahren, macht der Entertainer nach eigener Aussage noch ein paar Liegestütze. "Anschliessend schlüpfe ich in meine rote Glücksunterhose und den Anzug und dann gehts Richtung Bühne", verrät er. Doch er verlässt sich nicht nur auf seine eigene Vorbereitung, sondern setzt kurz vor dem Start auf höhere Unterstützung. "Kurz bevor die Show beginnt, spreche ich ein Gebet, und schon heisst es: raus und loslegen!", erklärt er. Wegen der Fußball-WM wurde die Show in Kitzbühel diesmal schon drei Wochen vorher aufgezeichnet. Als Gast mit dabei war Beatrice Egli.

Florian Silbereisen betet vor Show

Helene Fischer und Florian Silbereisen © ARD

Ganz anders sieht das Aufwärmprogramm bei seiner Ex-Partnerin Helene Fischer aus. Die 41-Jährige bereitet sich mit deutlich mehr Aufwand auf ihre Konzerte vor und nutzt die dreiminütige "Bring Sally up"-Liegestütz-Challenge. Während des Liedes muss man je nach Text die Position unterschiedlich lang halten, wobei man meistens länger unten bleiben muss. Wer schon einmal Liegestütze gemacht hat, weiß, dass dies kein leichtes Unterfangen ist. Damit bereiten sich die Stars auf völlig unterschiedliche Weise auf ihre Auftritte vor.