Schlager-Star Nino de Angelo kündigt Karriereende an

Der Schlagerstar Nino de Angelo möchte 2029 seine Karriere beenden. Jedoch lässt er sich die Option eines Comebacks offen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

1983 eroberte Nino de Angelo (62) mit dem Song "Jenseits von Eden" die Charts. Danach füllte er große Hallen und gehörte zu den größten Schlagerstars Deutschlands. In einem Interview mit der "ARD Schlagerwelt" kündigte Nino de Angelo sein Karriereende an und nannte dabei sogar ein konkretes Datum.

Sein Ziel: Er will bis zu seinem 66. Geburtstag arbeiten. Der Schlagerstar erklärte: "Das wird dann sein bis zum 18.09.2029. Dann möchte ich mich zurückziehen." Sein neuestes Album "Vivi la Vita" soll somit nicht sein letztes sein.

Für Comeback offen

Jedoch könnte 2029 nicht das endgültige Ende sein. Mit einem breiten Grinsen und einem Augenzwinkern verriet de Angelo, dass er sich eine kleine Hintertür offen lässt. Der Sänger witzelte: "Wenn mir das Geld ausgeht, komme ich wieder!" Die Aussage kam beim Publikum sehr gut an.

Neben seinem geplanten Karriereende bereitet er sich mit seiner langjährigen Partnerin Simone auf einen Umzug vor. Sie wollen das Allgäu verlassen und in das Heimatland seiner Eltern ziehen. Im "ARD Schlagerwelt" erklärte er, dass noch Ende des Jahres die ersten Umzugskartons nach Italien gehen werden. Anschließend wird seine Freundin mit den gemeinsamen Tieren nachkommen. Sie betreibt im Allgäu noch einen Reiterhof.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ihr zukünftiges Grundstück soll in Umbrien, in der Nähe der Toskana, liegen. Auf Instagram teilte de Angelo schon ein Video von seinem neuen Anwesen. Der Titel: "Casa de Angelo - Vivi La Vita". Auf dem Anwesen befinden sich sattgrüne Hügel, dichte Wälder und eine kleine private Kapelle.