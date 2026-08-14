oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Konkreter Plan

Schlager-Star Nino de Angelo kündigt Karriereende an

Ein älterer Mann mit Mikrofon singt auf einer Konzertbühne vor dunklem Hintergrund.
© Redferns
Der Schlagerstar Nino de Angelo möchte 2029 seine Karriere beenden. Jedoch lässt er sich die Option eines Comebacks offen.
OE24 auf Google bevorzugen

1983 eroberte Nino de Angelo (62) mit dem Song "Jenseits von Eden" die Charts. Danach füllte er große Hallen und gehörte zu den größten Schlagerstars Deutschlands. In einem Interview mit der "ARD Schlagerwelt" kündigte Nino de Angelo sein Karriereende an und nannte dabei sogar ein konkretes Datum.

Auch interessant

Peter Maffay muss mit Familie vor Waldbrand fliehen

Große Überraschung: Was hat Ballermann-Star Frenzy in Wien vor?

Krieg im Reality-TV: Kader Loth bringt Klage ein!

Sein Ziel: Er will bis zu seinem 66. Geburtstag arbeiten. Der Schlagerstar erklärte: "Das wird dann sein bis zum 18.09.2029. Dann möchte ich mich zurückziehen." Sein neuestes Album "Vivi la Vita" soll somit nicht sein letztes sein.

Für Comeback offen

Jedoch könnte 2029 nicht das endgültige Ende sein. Mit einem breiten Grinsen und einem Augenzwinkern verriet de Angelo, dass er sich eine kleine Hintertür offen lässt. Der Sänger witzelte: "Wenn mir das Geld ausgeht, komme ich wieder!" Die Aussage kam beim Publikum sehr gut an.

Neben seinem geplanten Karriereende bereitet er sich mit seiner langjährigen Partnerin Simone auf einen Umzug vor. Sie wollen das Allgäu verlassen und in das Heimatland seiner Eltern ziehen. Im "ARD Schlagerwelt" erklärte er, dass noch Ende des Jahres die ersten Umzugskartons nach Italien gehen werden. Anschließend wird seine Freundin mit den gemeinsamen Tieren nachkommen. Sie betreibt im Allgäu noch einen Reiterhof.

Ihr zukünftiges Grundstück soll in Umbrien, in der Nähe der Toskana, liegen. Auf Instagram teilte de Angelo schon ein Video von seinem neuen Anwesen. Der Titel: "Casa de Angelo - Vivi La Vita". Auf dem Anwesen befinden sich sattgrüne Hügel, dichte Wälder und eine kleine private Kapelle.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Topmodel zur Frau umoperiert!

Nokia glaubt 2010 an Handymarktwachstum

Schlager-Star Nino de Angelo kündigt Karriereende an

Fellner! LIVE: Ursula Stenzel im Interview

Krieg im Reality-TV: Kader Loth bringt Klage ein!

Peter Maffay muss mit Familie vor Waldbrand fliehen

Grasser-Anwalt nennt Anklage "Schwachsinn"

Große Überraschung: Was hat Ballermann-Star Frenzy in Wien vor?

Amira: Sonnenfinsternis ohne Brille angesehen!

Greta Thunberg bezichtigt Israel des Völkermordes